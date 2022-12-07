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Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donbass-1837027260.html
Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса
Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо фиксировать и проводить расследования военных преступлений, особенно в связи с ударами по жилым кварталам в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:37
2022-12-07T18:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
владимир путин
в мире
россия
генеральная прокуратура рф
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо фиксировать и проводить расследования военных преступлений, особенно в связи с ударами по жилым кварталам в Донбассе, и стоит подумать над созданием спецоргана.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский на заседании обратил внимание на необходимость уголовного расследования военных преступлений во время спецоперации. Он упомянул, что только в одном Донецке более 4 тысяч артиллерийских "прилетов", более 10 тысяч убитых мирных граждан.Мысловский предложил создать аналог Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, действовавшей в годы Великой Отечественной войны."Что касается уголовных расследований - да, конечно, вы правы, но мы же все понимаем реалии происходящих событий. Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, - это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем", - ответил президент.Путин добавил, что попросит и Генпрокуратуру РФ, и Следственный комитет РФ подумать на эту тему.Для полного учета преступлений нацистов и причиненного ими ущерба советской экономике в годы Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В 1943 году в помощь ЧГК были созданы республиканские, краевые и областные комиссии. В их задачи входили сбор документальных данных, их проверка, подготовка всех материалов о злодеяниях гитлеровских преступников и материальном ущербе, причиненном советским гражданам и государству.ЧГК рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около 4 миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.В документах ЧГК убедительно показано, что нацистский "новый порядок" на оккупированной территории СССР был режимом организованных злодеяний, массового истребления и ограбления населения.Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943–1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе. ЧГК была упразднена в июне 1951 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донбасс, владимир путин, в мире, россия, генеральная прокуратура рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Владимир Путин, В мире, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Украина
17:37 07.12.2022 (обновлено: 18:15 07.12.2022)
 
Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса

Путин призвал создать спецорган для расследования ударов по жилым кварталам в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо фиксировать и проводить расследования военных преступлений, особенно в связи с ударами по жилым кварталам в Донбассе, и стоит подумать над созданием спецоргана.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский на заседании обратил внимание на необходимость уголовного расследования военных преступлений во время спецоперации. Он упомянул, что только в одном Донецке более 4 тысяч артиллерийских "прилетов", более 10 тысяч убитых мирных граждан.
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Пожарные тушат загоревшуюся машину после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

Пожарные тушат возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали автомобили.

Посеченный осколками автомобиль после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

Возгорание после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

Горящая машина после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Позже пожар ликвидировали.

Пожарный тушит возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Мысловский предложил создать аналог Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, действовавшей в годы Великой Отечественной войны.
"Что касается уголовных расследований - да, конечно, вы правы, но мы же все понимаем реалии происходящих событий. Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, - это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем", - ответил президент.
Путин добавил, что попросит и Генпрокуратуру РФ, и Следственный комитет РФ подумать на эту тему.
"Я поручу это Генпрокуратуре, мы обязательно подумаем на этот счет. Но фиксировать это, конечно, надо. Надо делать это профессионально", - заключил он.
Для полного учета преступлений нацистов и причиненного ими ущерба советской экономике в годы Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В 1943 году в помощь ЧГК были созданы республиканские, краевые и областные комиссии. В их задачи входили сбор документальных данных, их проверка, подготовка всех материалов о злодеяниях гитлеровских преступников и материальном ущербе, причиненном советским гражданам и государству.
ЧГК рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около 4 миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.
В документах ЧГК убедительно показано, что нацистский "новый порядок" на оккупированной территории СССР был режимом организованных злодеяний, массового истребления и ограбления населения.
Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943–1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе. ЧГК была упразднена в июне 1951 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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