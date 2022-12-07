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Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса

Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022

Путин призвал создать спецорган для расследования обстрелов Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо фиксировать и проводить расследования военных преступлений, особенно в связи с ударами по жилым кварталам в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:37

2022-12-07T17:37

2022-12-07T18:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо фиксировать и проводить расследования военных преступлений, особенно в связи с ударами по жилым кварталам в Донбассе, и стоит подумать над созданием спецоргана.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский на заседании обратил внимание на необходимость уголовного расследования военных преступлений во время спецоперации. Он упомянул, что только в одном Донецке более 4 тысяч артиллерийских "прилетов", более 10 тысяч убитых мирных граждан.Мысловский предложил создать аналог Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, действовавшей в годы Великой Отечественной войны."Что касается уголовных расследований - да, конечно, вы правы, но мы же все понимаем реалии происходящих событий. Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, - это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем", - ответил президент.Путин добавил, что попросит и Генпрокуратуру РФ, и Следственный комитет РФ подумать на эту тему.Для полного учета преступлений нацистов и причиненного ими ущерба советской экономике в годы Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В 1943 году в помощь ЧГК были созданы республиканские, краевые и областные комиссии. В их задачи входили сбор документальных данных, их проверка, подготовка всех материалов о злодеяниях гитлеровских преступников и материальном ущербе, причиненном советским гражданам и государству.ЧГК рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около 4 миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.В документах ЧГК убедительно показано, что нацистский "новый порядок" на оккупированной территории СССР был режимом организованных злодеяний, массового истребления и ограбления населения.Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943–1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе. ЧГК была упразднена в июне 1951 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донбасс, владимир путин, в мире, россия, генеральная прокуратура рф, украина