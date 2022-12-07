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Путин заявил, что стреляющих по жилым кварталам Донбасса нетрудно вычислить

Путин заявил, что стреляющих по жилым кварталам Донбасса нетрудно вычислить - РИА Новости, 07.12.2022

Путин заявил, что стреляющих по жилым кварталам Донбасса нетрудно вычислить

Тех, кто стреляет по жилым кварталам в Донбассе, несложно вычислить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:32

2022-12-07T17:32

2022-12-07T18:00

специальная военная операция на украине

донбасс

безопасность

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тех, кто стреляет по жилым кварталам в Донбассе, несложно вычислить, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский на заседании обратил внимание на необходимость уголовного расследования военных преступлений во время спецоперации. Он упомянул, что в одном только Донецке более 4 тысяч артиллерийских "прилетов", более 10 тысяч убитых мирных граждан. Позже Мысловский добавил, что за каждым обстрелом стоит конкретный начальник."Тех, кто по жилым кварталам стреляет, тоже несложно вычислить", - ответил Путин.

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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