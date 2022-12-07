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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donbass-1836861069.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:26
2022-12-07T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 147 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Майорск, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.Представительство уточнило, что за сутки погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей, в том числе подростки 2005 и 2008 годов рождения.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 33 обстрела.
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836832082.html
https://ria.ru/20221206/bolnitsa-1836817058.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:26 07.12.2022
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки, выпустив 147 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 147 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Донецкий национальный университет - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
00:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града"
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Майорск, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.
Представительство уточнило, что за сутки погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей, в том числе подростки 2005 и 2008 годов рождения.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 33 обстрела.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 22:31Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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