Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки, выпустив 147 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 147 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Майорск, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.
Представительство уточнило, что за сутки погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей, в том числе подростки 2005 и 2008 годов рождения.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 33 обстрела.