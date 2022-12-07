https://ria.ru/20221207/donbass-1836861069.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки - РИА Новости, 07.12.2022

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 32 раза за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:26

2022-12-07T09:26

2022-12-07T09:26

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 147 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Майорск, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.Представительство уточнило, что за сутки погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей, в том числе подростки 2005 и 2008 годов рождения.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 33 обстрела.

https://ria.ru/20221207/obstrel-1836832082.html

https://ria.ru/20221206/bolnitsa-1836817058.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк