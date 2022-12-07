https://ria.ru/20221207/dnr-1837087962.html
ВСУ обстреляли три района Донецка
ВСУ обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:56
2022-12-07T22:56
2022-12-07T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.07 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 22.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
22:56 07.12.2022 (обновлено: 22:57 07.12.2022)
ВСУ обстреляли три района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов