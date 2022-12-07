https://ria.ru/20221207/dnr-1837058146.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 07.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:22

2022-12-07T19:22

2022-12-07T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.15 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 18.20 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол