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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:22
2022-12-07T19:22
2022-12-07T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.15 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 18.20 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и поселок Пантелеймоновка