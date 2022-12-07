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ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/dnr-1837015887.html
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:13
2022-12-07T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
гольмовский
горловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.17 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.38 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
гольмовский
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в мире, донецк, гольмовский, горловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Гольмовский, Горловка, СЦКК, НАТО
17:13 07.12.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 12 снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.17 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.38 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГольмовскийГорловкаСЦККНАТО
 
 
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