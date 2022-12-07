https://ria.ru/20221207/dnr-1837015887.html

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 07.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:13

2022-12-07T17:13

2022-12-07T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

гольмовский

горловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.17 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.38 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

гольмовский

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, гольмовский, горловка, сцкк, нато