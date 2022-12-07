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ВСУ в ДНР потеряли более 70 человек за сутки
ВСУ в ДНР потеряли более 70 человек за сутки - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ в ДНР потеряли более 70 человек за сутки
Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 70 человек, два танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в среду Народная... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:03
2022-12-07T11:03
2022-12-07T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б
зрк с-300
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 70 человек, два танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в среду Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72Б) и (Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 70 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во вторник Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, танк, две радиолокационные станции, пусковую установку комплекса С-300.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, т-72б, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, ЗРК С-300
ВСУ в ДНР потеряли более 70 человек за сутки
Народная милиция ДНР: ВСУ в регионе потеряли более 70 человек и два танка за сутки