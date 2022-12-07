https://ria.ru/20221207/dnr-1836884989.html

ВСУ в ДНР потеряли более 70 человек за сутки

ВСУ в ДНР потеряли более 70 человек за сутки - РИА Новости, 07.12.2022

ВСУ в ДНР потеряли более 70 человек за сутки

Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 70 человек, два танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в среду Народная... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:03

2022-12-07T11:03

2022-12-07T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-72б

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833015845_0:182:3059:1903_1920x0_80_0_0_c908bfd499e935f2ad3027560805bdd6.jpg

ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 70 человек, два танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в среду Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72Б) и (Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 70 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во вторник Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, танк, две радиолокационные станции, пусковую установку комплекса С-300.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, т-72б, зрк с-300