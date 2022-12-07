00:20 07.12.2022 (обновлено: 07:15 07.12.2022)
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
"Страна.ua": в Днепропетровске прозвучал новый взрыв
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Днепропетровске прозвучал новый взрыв, а в Харьковской области объявили воздушную тревогу, сообщает издание "Страна.ua".
"Новый взрыв в Днепре, пишут местные паблики. Тем временем, воздушная тревога уже и в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Вечером издание сообщало, что в регионе объявили воздушную тревогу. Эту меру также применили в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а в подконтрольной Киеву части Запорожской области работает ПВО. Взрывы прогремели и в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
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