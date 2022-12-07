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В Днепропетровске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/dnepropetrovsk-1836829826.html
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 07.12.2022
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске прозвучал новый взрыв, а в Харьковской области объявили воздушную тревогу, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T00:20
2022-12-07T07:15
специальная военная операция на украине
днепропетровск
харьковская область
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Днепропетровске прозвучал новый взрыв, а в Харьковской области объявили воздушную тревогу, сообщает издание "Страна.ua".Вечером издание сообщало, что в регионе объявили воздушную тревогу. Эту меру также применили в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а в подконтрольной Киеву части Запорожской области работает ПВО. Взрывы прогремели и в Синельниковском районе Днепропетровской области.Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
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днепропетровск
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днепропетровск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Харьковская область
00:20 07.12.2022 (обновлено: 07:15 07.12.2022)
 
В Днепропетровске прогремел новый взрыв

"Страна.ua": в Днепропетровске прозвучал новый взрыв

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Днепропетровске прозвучал новый взрыв, а в Харьковской области объявили воздушную тревогу, сообщает издание "Страна.ua".
"Новый взрыв в Днепре, пишут местные паблики. Тем временем, воздушная тревога уже и в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Вечером издание сообщало, что в регионе объявили воздушную тревогу. Эту меру также применили в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а в подконтрольной Киеву части Запорожской области работает ПВО. Взрывы прогремели и в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Кривой Рог, Украина - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 19:26
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскХарьковская область
 
 
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