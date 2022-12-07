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Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных
Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 07.12.2022
Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных
Необходимость ужесточения в России ответственности за утечку персональных данных есть, но надо сделать так, чтобы и гражданам было удобно, и государству, заявил РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:23
2022-12-07T18:43
владимир путин
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимость ужесточения в России ответственности за утечку персональных данных есть, но надо сделать так, чтобы и гражданам было удобно, и государству, заявил президент РФ Владимир Путин."Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (за утечку персональных данных). Что касается оборотных штрафов и уголовной ответственности, я так понимаю, что вы говорите об уголовной ответственности за незаконный оборот (украденных данных), ведь те, кто использует эти данные, они должны знать и понимать, что они используют украденные данные", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, комментируя предложение одного из членов Совета по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.По словам президента, по этим вопросам нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые и "интересы граждан защитят, и не будут препятствием для развития соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий".
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владимир путин, безопасность, технологии, россия
Владимир Путин, Безопасность, Технологии, Россия
18:23 07.12.2022 (обновлено: 18:43 07.12.2022)
 
Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Путин заявил о необходимости ужесточить ответственность за утечку персональных данных

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимость ужесточения в России ответственности за утечку персональных данных есть, но надо сделать так, чтобы и гражданам было удобно, и государству, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (за утечку персональных данных). Что касается оборотных штрафов и уголовной ответственности, я так понимаю, что вы говорите об уголовной ответственности за незаконный оборот (украденных данных), ведь те, кто использует эти данные, они должны знать и понимать, что они используют украденные данные", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, комментируя предложение одного из членов Совета по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.
По словам президента, по этим вопросам нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые и "интересы граждан защитят, и не будут препятствием для развития соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий".
Поиск в интернете - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Владимир ПутинБезопасностьТехнологииРоссия
 
 
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