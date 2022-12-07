https://ria.ru/20221207/dannye-1837044115.html

Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 07.12.2022

Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Необходимость ужесточения в России ответственности за утечку персональных данных есть, но надо сделать так, чтобы и гражданам было удобно, и государству, заявил РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:23

2022-12-07T18:23

2022-12-07T18:43

владимир путин

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимость ужесточения в России ответственности за утечку персональных данных есть, но надо сделать так, чтобы и гражданам было удобно, и государству, заявил президент РФ Владимир Путин."Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (за утечку персональных данных). Что касается оборотных штрафов и уголовной ответственности, я так понимаю, что вы говорите об уголовной ответственности за незаконный оборот (украденных данных), ведь те, кто использует эти данные, они должны знать и понимать, что они используют украденные данные", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, комментируя предложение одного из членов Совета по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.По словам президента, по этим вопросам нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые и "интересы граждан защитят, и не будут препятствием для развития соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий".

https://ria.ru/20221118/poisk-1832362877.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, технологии, россия