https://ria.ru/20221207/chaykovskiy-1837085250.html

Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского

Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского - РИА Новости, 07.12.2022

Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского

Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал союзников Киева "бойкотировать" композитора Петра Чайковского и демонстрацию работ других российских... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:24

2022-12-07T22:24

2022-12-07T22:24

специальная военная операция на украине

петр чайковский

владимир путин

украина

киев

москва

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал союзников Киева "бойкотировать" композитора Петра Чайковского и демонстрацию работ других российских классиков до окончания конфликта в стране.По мнению Ткаченко, российская культура используется Москвой для оправдания спецоперации на Украине. При этом он уточнил, что речь идет не об "отмене" Чайковского, а о временной приостановке демонстрации произведений по мотивам его работ.Ранее президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

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украина

киев

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

петр чайковский, владимир путин, украина, киев, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)