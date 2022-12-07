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Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/chaykovskiy-1837085250.html
Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского
Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского - РИА Новости, 07.12.2022
Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского
Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал союзников Киева "бойкотировать" композитора Петра Чайковского и демонстрацию работ других российских... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:24
2022-12-07T22:24
специальная военная операция на украине
петр чайковский
владимир путин
украина
киев
москва
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал союзников Киева "бойкотировать" композитора Петра Чайковского и демонстрацию работ других российских классиков до окончания конфликта в стране.По мнению Ткаченко, российская культура используется Москвой для оправдания спецоперации на Украине. При этом он уточнил, что речь идет не об "отмене" Чайковского, а о временной приостановке демонстрации произведений по мотивам его работ.Ранее президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
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петр чайковский, владимир путин, украина, киев, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Специальная военная операция на Украине, Петр Чайковский, Владимир Путин, Украина, Киев, Москва, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
22:24 07.12.2022
 
Минкульт Украины призвал союзников Киева "бойкотировать" Чайковского

Министр культуры Украины Ткаченко попросил союзников Киева "бойкотировать" Чайковского

 / Перейти в медиабанкРусский композитор Петр Ильич Чайковский в Женеве
Русский композитор Петр Ильич Чайковский в Женеве
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Русский композитор Петр Ильич Чайковский в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал союзников Киева "бойкотировать" композитора Петра Чайковского и демонстрацию работ других российских классиков до окончания конфликта в стране.
"Как министр культуры Украины, я прошу вас бойкотировать Чайковского до окончания войны... Наряду с санкциями, давайте приостановим демонстрацию любимых произведений Кремля", - написал министр в статье для газеты Guardian.
По мнению Ткаченко, российская культура используется Москвой для оправдания спецоперации на Украине. При этом он уточнил, что речь идет не об "отмене" Чайковского, а о временной приостановке демонстрации произведений по мотивам его работ.
Ранее президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПетр ЧайковскийВладимир ПутинУкраинаКиевМоскваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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