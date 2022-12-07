https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836841661.html
Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине
Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине
Согласованный обеими палатами Конгресса США оборонный бюджет на 2023 финансовый год включает выделение дополнительных 800 миллионов долларов в качестве помощи... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T05:58
2022-12-07T05:58
2022-12-07T06:12
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Согласованный обеими палатами Конгресса США оборонный бюджет на 2023 финансовый год включает выделение дополнительных 800 миллионов долларов в качестве помощи Украине, говорится в обнародованном документе."Наращивание помощи Украине и НАТО. (Проект) расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023 финансовом году", - следует из проекта оборонного бюджета.
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конгресс сша
05:58 07.12.2022 (обновлено: 06:12 07.12.2022)
Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине
Согласованный оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов на помощь Украине