https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836841661.html

Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине

Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине - РИА Новости, 07.12.2022

Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине

Согласованный обеими палатами Конгресса США оборонный бюджет на 2023 финансовый год включает выделение дополнительных 800 миллионов долларов в качестве помощи... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T05:58

2022-12-07T05:58

2022-12-07T06:12

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Согласованный обеими палатами Конгресса США оборонный бюджет на 2023 финансовый год включает выделение дополнительных 800 миллионов долларов в качестве помощи Украине, говорится в обнародованном документе."Наращивание помощи Украине и НАТО. (Проект) расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023 финансовом году", - следует из проекта оборонного бюджета.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836840017.html

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