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Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России - РИА Новости, 07.12.2022
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Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России
Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России - РИА Новости, 07.12.2022
Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России
Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России, цитирует агентство Bloomberg госсекретаря США Энтони Блинкена. "Мы не поощряем украинцев к... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:59
2022-12-07T08:59
в мире
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России, цитирует агентство Bloomberg госсекретаря США Энтони Блинкена. "Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов", — заявил Блинкен.Он добавил, что что США на данный момент не владеют подробной информации об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.При этом Блинкен сказал, что США продолжат передавать Киеву оружие."Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу", — приводит издание слова госсекретаря.Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Их удалось сбить, но в результате падения обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения.Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html
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в мире, энтони блинкен, сша, украина, россия
В мире, Энтони Блинкен, США, Украина, Россия
08:59 07.12.2022
 
Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России, цитирует агентство Bloomberg госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов", — заявил Блинкен.
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Он добавил, что что США на данный момент не владеют подробной информации об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.
При этом Блинкен сказал, что США продолжат передавать Киеву оружие.
"Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу", — приводит издание слова госсекретаря.

Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Их удалось сбить, но в результате падения обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения.
Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
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