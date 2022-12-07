https://ria.ru/20221207/blinken-1836854336.html

Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России

Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России - РИА Новости, 07.12.2022

Блинкен утверждает, что США не помогали Украине наносить удары по России

Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России, цитирует агентство Bloomberg госсекретаря США Энтони Блинкена. "Мы не поощряем украинцев к... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:59

2022-12-07T08:59

2022-12-07T08:59

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России, цитирует агентство Bloomberg госсекретаря США Энтони Блинкена. "Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов", — заявил Блинкен.Он добавил, что что США на данный момент не владеют подробной информации об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.При этом Блинкен сказал, что США продолжат передавать Киеву оружие."Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу", — приводит издание слова госсекретаря.Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Их удалось сбить, но в результате падения обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения.Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.

https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, энтони блинкен, сша, украина, россия