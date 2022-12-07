Рейтинг@Mail.ru
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке
США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:12
2022-12-07T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
сергей лавров
украина
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему", - сказал он в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, здоровье - общество, сергей лавров, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), войска рхбз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Сергей Лавров, Украина, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Войска РХБЗ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:12 07.12.2022
 
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке

Лавров: США, не желая обсуждать тему биолабораторий, извиваются, как ужи на сковородке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему", - сказал он в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Аспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 15:21Распространение коронавируса
Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровУкраинаСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Войска РХБЗСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала