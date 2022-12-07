https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке
США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:12
2022-12-07T12:12
2022-12-07T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
сергей лавров
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сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему", - сказал он в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке
Лавров: США, не желая обсуждать тему биолабораторий, извиваются, как ужи на сковородке