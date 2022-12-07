https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html

Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке

Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке - РИА Новости, 07.12.2022

Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке

США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:12

2022-12-07T12:12

2022-12-07T12:12

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

сергей лавров

украина

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США извиваются, как "ужи на сковородке", в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему", - сказал он в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, сергей лавров, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), войска рхбз, ситуация в днр и лнр