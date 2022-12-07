https://ria.ru/20221207/bespilotniki-1836924127.html
В Марий Эл ввели запрет на использование беспилотников
В Марий Эл ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 07.12.2022
В Марий Эл ввели запрет на использование беспилотников
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели на территории Марий Эл, сообщается на сайте главы республики. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:54
2022-12-07T12:54
2022-12-07T12:54
политика
юрий зайцев (политик)
пермская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели на территории Марий Эл, сообщается на сайте главы республики.Соответствующий указ подписал глава Марий Эл Юрий Зайцев."Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Марий Эл за исключением использования территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и органами местного самоуправления", - говорится в тексте указа.Отмечается, что указ вступил в силу, а ограничения устанавливаются до снятия режима базовой готовности, введенного в республике.Ранее полеты беспилотных летательных аппаратов запретили в Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Пермской областях и в Татарстане.
https://ria.ru/20221129/bespilotniki-1835052979.html
пермская область
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политика, юрий зайцев (политик), пермская область
Политика, Юрий Зайцев (политик), Пермская область
В Марий Эл ввели запрет на использование беспилотников
Глава Марий Эл Зайцев подписал указ о запрете на использование беспилотников