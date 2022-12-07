https://ria.ru/20221207/belorussiya-1836930326.html
Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ
Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ - РИА Новости, 07.12.2022
Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ
Белоруссия "держит удар", противостоит попыткам западных стран реализовать в стране украинский сценарий, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:16
2022-12-07T13:16
2022-12-07T13:16
союзное государство
политика
россия
совет федерации рф
константин косачев
белоруссия
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Белоруссия "держит удар", противостоит попыткам западных стран реализовать в стране украинский сценарий, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе медиафорума, посвященного 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства. Документ был подписан 8 декабря 1999 года."Я хочу сказать спасибо нашим белорусским друзьям, что они по сей день держат удар - мы понимаем, под каким давлением находятся наши белорусские друзья с западной стороны. Потому что, наверное, нет сейчас после Украины, которую уже окончательно превратили в "анти-Россию", нет более желанной добычи для наших западных оппонентов, чем попробовать сделать то же самое с Белоруссией", - отметил Косачев. По его словам, хотя такие попытки предпринимались, но у Запада "ничего не получается"."Мы воспитаны на одних и тех же ценностях, у нас одни и те же национальные герои, у нас общая история, у нас потрясающие настоящие, у нас, разумеется, общее будущее, как оно прописано в Союзном договоре", - подчеркнул законодатель.
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, константин косачев, белоруссия, украина
Союзное государство, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Белоруссия, Украина
Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ
Косачев: Белоруссия противостоит попыткам Запада реализовать в стране украинский сценарий