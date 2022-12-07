https://ria.ru/20221207/belorussiya-1836930326.html

Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ

Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ - РИА Новости, 07.12.2022

Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ

Белоруссия "держит удар", противостоит попыткам западных стран реализовать в стране украинский сценарий, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:16

2022-12-07T13:16

2022-12-07T13:16

союзное государство

политика

россия

совет федерации рф

константин косачев

белоруссия

украина

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Белоруссия "держит удар", противостоит попыткам западных стран реализовать в стране украинский сценарий, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе медиафорума, посвященного 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства. Документ был подписан 8 декабря 1999 года."Я хочу сказать спасибо нашим белорусским друзьям, что они по сей день держат удар - мы понимаем, под каким давлением находятся наши белорусские друзья с западной стороны. Потому что, наверное, нет сейчас после Украины, которую уже окончательно превратили в "анти-Россию", нет более желанной добычи для наших западных оппонентов, чем попробовать сделать то же самое с Белоруссией", - отметил Косачев. По его словам, хотя такие попытки предпринимались, но у Запада "ничего не получается"."Мы воспитаны на одних и тех же ценностях, у нас одни и те же национальные герои, у нас общая история, у нас потрясающие настоящие, у нас, разумеется, общее будущее, как оно прописано в Союзном договоре", - подчеркнул законодатель.

https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, константин косачев, белоруссия, украина