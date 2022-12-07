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Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ - РИА Новости, 07.12.2022
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Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ
Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ - РИА Новости, 07.12.2022
Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ
Белоруссия "держит удар", противостоит попыткам западных стран реализовать в стране украинский сценарий, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:16
2022-12-07T13:16
союзное государство
политика
россия
совет федерации рф
константин косачев
белоруссия
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Белоруссия "держит удар", противостоит попыткам западных стран реализовать в стране украинский сценарий, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе медиафорума, посвященного 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства. Документ был подписан 8 декабря 1999 года."Я хочу сказать спасибо нашим белорусским друзьям, что они по сей день держат удар - мы понимаем, под каким давлением находятся наши белорусские друзья с западной стороны. Потому что, наверное, нет сейчас после Украины, которую уже окончательно превратили в "анти-Россию", нет более желанной добычи для наших западных оппонентов, чем попробовать сделать то же самое с Белоруссией", - отметил Косачев. По его словам, хотя такие попытки предпринимались, но у Запада "ничего не получается"."Мы воспитаны на одних и тех же ценностях, у нас одни и те же национальные герои, у нас общая история, у нас потрясающие настоящие, у нас, разумеется, общее будущее, как оно прописано в Союзном договоре", - подчеркнул законодатель.
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политика, россия, совет федерации рф, константин косачев, белоруссия, украина
Союзное государство, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Белоруссия, Украина
13:16 07.12.2022
 
Белоруссия отражает попытки реализовать украинский сценарий, заявили в СФ

Косачев: Белоруссия противостоит попыткам Запада реализовать в стране украинский сценарий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Белоруссия "держит удар", противостоит попыткам западных стран реализовать в стране украинский сценарий, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе медиафорума, посвященного 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства.
Документ был подписан 8 декабря 1999 года.
"Я хочу сказать спасибо нашим белорусским друзьям, что они по сей день держат удар - мы понимаем, под каким давлением находятся наши белорусские друзья с западной стороны. Потому что, наверное, нет сейчас после Украины, которую уже окончательно превратили в "анти-Россию", нет более желанной добычи для наших западных оппонентов, чем попробовать сделать то же самое с Белоруссией", - отметил Косачев. По его словам, хотя такие попытки предпринимались, но у Запада "ничего не получается".
"Мы воспитаны на одних и тех же ценностях, у нас одни и те же национальные герои, у нас общая история, у нас потрясающие настоящие, у нас, разумеется, общее будущее, как оно прописано в Союзном договоре", - подчеркнул законодатель.
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Союзное государствоПолитикаРоссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевБелоруссияУкраина
 
 
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