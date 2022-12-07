https://ria.ru/20221207/bayden-1836972131.html

Байден забыл во время выступления, куда приехал

Байден забыл во время выступления, куда приехал - РИА Новости, 07.12.2022

Байден забыл во время выступления, куда приехал

Президент США Джо Байден не смог объяснить аудитории, производством чего занимается предприятие в Аризоне, на открытие которого он приехал. Кадры выступления... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:31

2022-12-07T15:31

2022-12-07T15:47

в мире

джо байден

сша

аризона

финикс

камала харрис

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог объяснить аудитории, производством чего занимается предприятие в Аризоне, на открытие которого он приехал. Кадры выступления американского лидера показал телеканал CNBC.Мероприятие состоялось на новом американском производстве крупнейшей в мире компании по изготовлению полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)."Мы построим вторую лабораторию здесь в Финиксе, чтобы производить чипы, три наночипа... Нано, ноно — я не знаю", — произнес Байден.Ранее основатель TSMC Моррис Чжан подтвердил, что компания расширит инвестирование в американском штате Аризона и планирует производить там 3-нанометровые чипы.В августе глава Белого дома подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.

https://ria.ru/20221206/bayden-1836806553.html

https://ria.ru/20221001/bayden-1820867995.html

сша

аризона

финикс

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, аризона, финикс, камала харрис, владимир путин