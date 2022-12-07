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Байден забыл во время выступления, куда приехал - РИА Новости, 07.12.2022
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Байден забыл во время выступления, куда приехал
Байден забыл во время выступления, куда приехал - РИА Новости, 07.12.2022
Байден забыл во время выступления, куда приехал
Президент США Джо Байден не смог объяснить аудитории, производством чего занимается предприятие в Аризоне, на открытие которого он приехал. Кадры выступления... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:31
2022-12-07T15:47
в мире
джо байден
сша
аризона
финикс
камала харрис
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог объяснить аудитории, производством чего занимается предприятие в Аризоне, на открытие которого он приехал. Кадры выступления американского лидера показал телеканал CNBC.Мероприятие состоялось на новом американском производстве крупнейшей в мире компании по изготовлению полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)."Мы построим вторую лабораторию здесь в Финиксе, чтобы производить чипы, три наночипа... Нано, ноно — я не знаю", — произнес Байден.Ранее основатель TSMC Моррис Чжан подтвердил, что компания расширит инвестирование в американском штате Аризона и планирует производить там 3-нанометровые чипы.В августе глава Белого дома подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
https://ria.ru/20221206/bayden-1836806553.html
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в мире, джо байден, сша, аризона, финикс, камала харрис, владимир путин
В мире, Джо Байден, США, Аризона, Финикс, Камала Харрис, Владимир Путин
15:31 07.12.2022 (обновлено: 15:47 07.12.2022)
 
Байден забыл во время выступления, куда приехал

Президент США Байден забыл, зачем приехал на завод по производству микросхем в Аризоне

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог объяснить аудитории, производством чего занимается предприятие в Аризоне, на открытие которого он приехал. Кадры выступления американского лидера показал телеканал CNBC.
Мероприятие состоялось на новом американском производстве крупнейшей в мире компании по изготовлению полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
"Мы построим вторую лабораторию здесь в Финиксе, чтобы производить чипы, три наночипа... Нано, ноно — я не знаю", — произнес Байден.
Ранее основатель TSMC Моррис Чжан подтвердил, что компания расширит инвестирование в американском штате Аризона и планирует производить там 3-нанометровые чипы.
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Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
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В миреДжо БайденСШААризонаФиниксКамала ХаррисВладимир Путин
 
 
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