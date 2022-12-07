https://ria.ru/20221207/bashkiriya-1836844370.html

При столкновении легковушки и грузовика в Башкирии погибли два человека

При столкновении легковушки и грузовика в Башкирии погибли два человека - РИА Новости, 07.12.2022

При столкновении легковушки и грузовика в Башкирии погибли два человека

Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Башкирии, еще трое пострадали, сообщает в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:26

2022-12-07T07:26

2022-12-07T12:51

происшествия

авто

россия

республика башкортостан

янаульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Башкирии, еще трое пострадали, сообщает в Telegram-канале региональный главк МЧС.По информации ведомства, авария с участием грузовика и легкового авто произошла около двух часов ночи на автодороге регионального значения Уфа — Янаул, неподалеку от деревни Каймаша в Янаульском районе."В результате ДТП двое из пяти находившихся в легковом автомобиле человек, к сожалению, погибли. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь. Водитель грузового автомобиля не пострадал", — говорится в публикации.Движение на автодороге при этом не затруднено. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836717385.html

россия

республика башкортостан

янаульский район

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происшествия, авто, россия, республика башкортостан, янаульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф