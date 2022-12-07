Австралия должна стать суверенной космической державой, считают в ASPI
ASPI: Австралия с помощью США намерена принять участие в военном освоении космоса
Государственный флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Австралия с помощью США намерена принять участие в милитаризации космоса и стать "суверенной" космической державой, согласно рекомендациям, опубликованным в среду Австралийским институтом стратегической политики (ASPI).
Согласно его выводам, "суверенные запуски" спутников в Австралии с помощью сверхзвуковых космопланов, разрабатываемых американской компанией SpaceX, "выведут Австралию в обороне и национальной безопасности в космосе на новый уровень активности".
"Подход Австралии к космосу не должен сводиться только к приобретению небольшого числа крупных спутников для связи и геопространственной разведки в долгосрочном плане. Вместо этого Австралия должна стать суверенной космической державой, которая может напрямую поддерживать США и операции союзников по космическому сдерживанию на орбите", - говорится в публикации австралийского института.
"У нас должно быть активное присутствие в космосе под руководством Командования космической обороны", - подчеркивает ее автор, аналитик ASPI Малкольм Дэвис.
По его словам, "возможность для коммерческого сектора напрямую поддерживать миссию космического сдерживания, в том числе через эффективные суверенные запуски, это важный следующий шаг для будущего Австралии в космосе".
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Глава штаба Космических сил США, генерал-лейтенант Нина Арманьо на прошлой неделе заявила на конференции ASPI в Сиднее, что Австралия обладает наиболее выгодным расположением точек для космических запусков из-за близости к экватору. Как отметили в институте, это соответствует стратегии министерства обороны Австралии 2022 года.
В публикации ASPI прямо утверждается, что военная активность Австралии в космосе направлена против России и Китая. "В космосе Австралия играет критически важную роль в сдерживании угроз угроз противоспутниковых вооружений, разрабатываемых такими странами, как Китай и Россия", - говорится в материале института.