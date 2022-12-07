https://ria.ru/20221207/avstraliya-1836915404.html

Австралия должна стать суверенной космической державой, считают в ASPI

Австралия должна стать суверенной космической державой, считают в ASPI - РИА Новости, 07.12.2022

Австралия должна стать суверенной космической державой, считают в ASPI

Австралия с помощью США намерена принять участие в милитаризации космоса и стать "суверенной" космической державой, согласно рекомендациям, опубликованным в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:27

2022-12-07T12:27

2022-12-07T12:27

космос - риа наука

австралия

сша

китай

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/81/1551898154_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_90c7e08758ce0389dd90e2a28eb8191c.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Австралия с помощью США намерена принять участие в милитаризации космоса и стать "суверенной" космической державой, согласно рекомендациям, опубликованным в среду Австралийским институтом стратегической политики (ASPI).Согласно его выводам, "суверенные запуски" спутников в Австралии с помощью сверхзвуковых космопланов, разрабатываемых американской компанией SpaceX, "выведут Австралию в обороне и национальной безопасности в космосе на новый уровень активности"."Подход Австралии к космосу не должен сводиться только к приобретению небольшого числа крупных спутников для связи и геопространственной разведки в долгосрочном плане. Вместо этого Австралия должна стать суверенной космической державой, которая может напрямую поддерживать США и операции союзников по космическому сдерживанию на орбите", - говорится в публикации австралийского института."У нас должно быть активное присутствие в космосе под руководством Командования космической обороны", - подчеркивает ее автор, аналитик ASPI Малкольм Дэвис.По его словам, "возможность для коммерческого сектора напрямую поддерживать миссию космического сдерживания, в том числе через эффективные суверенные запуски, это важный следующий шаг для будущего Австралии в космосе".Глава штаба Космических сил США, генерал-лейтенант Нина Арманьо на прошлой неделе заявила на конференции ASPI в Сиднее, что Австралия обладает наиболее выгодным расположением точек для космических запусков из-за близости к экватору. Как отметили в институте, это соответствует стратегии министерства обороны Австралии 2022 года.В публикации ASPI прямо утверждается, что военная активность Австралии в космосе направлена против России и Китая. "В космосе Австралия играет критически важную роль в сдерживании угроз угроз противоспутниковых вооружений, разрабатываемых такими странами, как Китай и Россия", - говорится в материале института.

https://ria.ru/20221206/rakety-1836573695.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/mask-1823242443.html

https://ria.ru/20221205/kosmos-1835951261.html

австралия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, австралия, сша, китай, spacex