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Международный день гражданской авиации - РИА Новости, 07.12.2022
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Международный день гражданской авиации
Международный день гражданской авиации - РИА Новости, 07.12.2022
Международный день гражданской авиации
Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T02:04
2022-12-07T02:04
справки
международная организация гражданской авиации
евросоюз
оон
россия
сша
канада
экономика
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Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации. Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом. В 1996 году по ‎инициативе ИКАО и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации.Целью Международного дня гражданской авиации является информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества. Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. В своей деятельности ИКАО устанавливает международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности, регулярности и экономической эффективности международных воздушных сообщений. Каждое государство берет на себя обязательство выполнять и внедрять в свои нормативные документы ИКАО, регламентирующие деятельность гражданской авиации.В настоящее время в ИКАО входит 193 государства. Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года с учетом правопреемственности России с 26 декабря 1991 года членства в ИКАО Советского Союза.Современный динамичный мир невозможно представить без авиации, ведь никакой другой вид транспорта не обладает таким преимуществом скорости.Гражданская авиация используется в целях перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики (в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т.п.); оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; экспериментальных и научно-исследовательских работ; учебных, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром почти исключительно воздушным путем. В России 60% территории страны (около 28 тысяч населенных пунктов) относится к районам, где авиация зачастую является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности. Авиатранспортная отрасль поддерживает 65,5 миллиона рабочих мест и вносит вклад в глобальную экономику в размере 2,7 триллиона долларов, обеспечивая 3,6% мирового ВВП. Российская авиатранспортная отрасль в настоящее время испытывает беспрецедентное санкционное давление. В частности, закрыто для полетов российских воздушных судов воздушное пространство в пределах территорий ряда западных стран, в том числе США и ЕС; проведено одностороннее расторжение договоров о лизинге более 700 воздушных судов, арендованных за рубежом российскими эксплуатантами, с одновременным приостановлением для этих судов действия сертификатов летной годности; 21 российская авиакомпания бездоказательно внесена ЕС в "черный список" авиакомпаний, которым запрещен или ограничен доступ на территорию государств-членов ЕС; Федеральное авиационное управление США безосновательно понизило рейтинг безопасности полетов для авиакомпаний России. Государством на поддержку отрасли был выделен значительный объем средств – почти 145 миллиардов рублей, которые были направлены на сохранение операционной деятельности авиакомпаний и ряда аэропортов.Из-за санкций авиакомпании были вынуждены оперативно поменять свои маршрутные сети, что создало дополнительные возможности для пассажиров: увеличилось количество внутрироссийских рейсов и сохранились, в целом, тарифы на авиабилеты на уровне прошлого года. По данным Росавиации, российскими авиакомпаниями в 2021 году было перевезено 111 миллионов пассажиров (в 2020 году – 69,2 миллиона пассажиров), в том числе на международных рейсах – 23,5 миллиона человек, на внутренних – 87,5 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты в 2021 году составил 1,476 миллиона тонн. Несмотря на санкционное давление, зарубежные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию. За девять месяцев 2022 года их рейсами в РФ и из страны воспользовались 8,7 миллиона человек (за аналогичный период 2021 года – четыре миллиона человек). Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился – почти на 16%, до 13 миллионов человек,Сейчас в Россию летают 50 иностранных авиакомпаний. Из них 39 перевозчиков выполняют пассажирские рейсы, еще шесть – грузопассажирские. Они летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Эфиопии. В 2021 году в Россию летали 69 иностранных авиакомпаний из 49 государств. На внутренних линиях авиакомпании России за январь-сентябрь 2022 года перевезли на 60 миллионов пассажиров, что на 11,9% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, международная организация гражданской авиации, евросоюз, оон, россия, сша, канада, экономика, международный день гражданской авиации
Справки, Международная организация гражданской авиации, Евросоюз, ООН, Россия, США, Канада, Экономика, Международный день гражданской авиации
02:04 07.12.2022
 

Международный день гражданской авиации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.
Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.
Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.
В 1996 году по ‎инициативе ИКАО и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации.
Целью Международного дня гражданской авиации является информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.
Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире.
В своей деятельности ИКАО устанавливает международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности, регулярности и экономической эффективности международных воздушных сообщений. Каждое государство берет на себя обязательство выполнять и внедрять в свои нормативные документы ИКАО, регламентирующие деятельность гражданской авиации.
В настоящее время в ИКАО входит 193 государства.
Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года с учетом правопреемственности России с 26 декабря 1991 года членства в ИКАО Советского Союза.
Современный динамичный мир невозможно представить без авиации, ведь никакой другой вид транспорта не обладает таким преимуществом скорости.
Гражданская авиация используется в целях перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики (в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т.п.); оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; экспериментальных и научно-исследовательских работ; учебных, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.
В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром почти исключительно воздушным путем. В России 60% территории страны (около 28 тысяч населенных пунктов) относится к районам, где авиация зачастую является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности.
Авиатранспортная отрасль поддерживает 65,5 миллиона рабочих мест и вносит вклад в глобальную экономику в размере 2,7 триллиона долларов, обеспечивая 3,6% мирового ВВП.
Российская авиатранспортная отрасль в настоящее время испытывает беспрецедентное санкционное давление. В частности, закрыто для полетов российских воздушных судов воздушное пространство в пределах территорий ряда западных стран, в том числе США и ЕС; проведено одностороннее расторжение договоров о лизинге более 700 воздушных судов, арендованных за рубежом российскими эксплуатантами, с одновременным приостановлением для этих судов действия сертификатов летной годности; 21 российская авиакомпания бездоказательно внесена ЕС в "черный список" авиакомпаний, которым запрещен или ограничен доступ на территорию государств-членов ЕС; Федеральное авиационное управление США безосновательно понизило рейтинг безопасности полетов для авиакомпаний России.
Государством на поддержку отрасли был выделен значительный объем средств – почти 145 миллиардов рублей, которые были направлены на сохранение операционной деятельности авиакомпаний и ряда аэропортов.
Из-за санкций авиакомпании были вынуждены оперативно поменять свои маршрутные сети, что создало дополнительные возможности для пассажиров: увеличилось количество внутрироссийских рейсов и сохранились, в целом, тарифы на авиабилеты на уровне прошлого года.
По данным Росавиации, российскими авиакомпаниями в 2021 году было перевезено 111 миллионов пассажиров (в 2020 году – 69,2 миллиона пассажиров), в том числе на международных рейсах – 23,5 миллиона человек, на внутренних – 87,5 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты в 2021 году составил 1,476 миллиона тонн.
Несмотря на санкционное давление, зарубежные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию. За девять месяцев 2022 года их рейсами в РФ и из страны воспользовались 8,7 миллиона человек (за аналогичный период 2021 года – четыре миллиона человек). Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился – почти на 16%, до 13 миллионов человек,
Сейчас в Россию летают 50 иностранных авиакомпаний. Из них 39 перевозчиков выполняют пассажирские рейсы, еще шесть – грузопассажирские. Они летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Эфиопии. В 2021 году в Россию летали 69 иностранных авиакомпаний из 49 государств.
На внутренних линиях авиакомпании России за январь-сентябрь 2022 года перевезли на 60 миллионов пассажиров, что на 11,9% меньше показателя за аналогичный период 2021 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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