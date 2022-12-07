Рейтинг@Mail.ru
"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара" - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221207/avatar-1837026797.html
"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара"
"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара" - РИА Новости, 07.12.2022
"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара"
Критики уже посмотрели продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона — "Аватар". Лента получила подзаголовок "Путь воды". Впечатлениями журналисты делятся в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:21
2022-12-07T18:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
джеймс кэмерон
аватар
зои салдана
лондон
гильермо дель торо гомес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836999808_47:0:1334:724_1920x0_80_0_0_ec20f70c702fceb7a4b28abf8cf90760.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Критики уже посмотрели продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона — "Аватар". Лента получила подзаголовок "Путь воды". Впечатлениями журналисты делятся в соцсетях, пишет Variety. Это первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинального проекта.В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. Они стали родителя и вынуждены защищать близких от новой угрозы. Как отметили в СМИ, в основном журналисты остались в восторге от проекта. "Рад вам сообщить, что "Путь воды" феноменален. Он грандиознее и лучше первого. Он так хорош визуально, что аж дух захватывает. Инстинктивный (visceral) и увлекательный! Сюжет, зрелище, духовность, красота — кинопроизводство и сторителлинг в лучшем виде", — восхищается Эрик Дэвис из Fandango."Кэморон в очередной раз показал кинематографистам, как нужно снимать. Я уже тысячу раз говорил: никогда не сомневайтесь в нем. "Путь воды" — образец того, как нужно делать эпические блокбастеры. Эмоциональный, инстинктивный (visceral), настолько масштабный, насколько это вообще возможно", — делится переживаниями ведущий подкаста "Happy Sad Confused". "Я, конечно, верил, что Кэмерон поднимет планку, но эти визуальные эффекты просто сногсшибательные. Один потрясающий кадр за другим", — утверждает Пери Немирофф из Collider. "Меня кто-то спросил, какая часть фильма визуально самая впечатляющая. И я ответил: "Вся картина", — говорит Майк Райан, пишущий для Vanity Fair, GQ, Wired magazine, New York magazine, Uproxx. До того, как фильм показали прессе, его успел посмотреть Гильермо дель Торо. По мнению гения мрачных сказок, новый "Аватар" "полон величественных перспектив и эмоций эпического масштаба. Мастер (Кэмерон, — Прим. ред.) на пике своего могущества".
https://ria.ru/20221130/avatar-1835367523.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836999808_208:0:1173:724_1920x0_80_0_0_22abb4a4ab1932af7c5d6b1d45e50035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, аватар, зои салдана, лондон, гильермо дель торо гомес
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон, Аватар, Зои Салдана, Лондон, Гильермо дель Торо Гомес
18:21 07.12.2022
 
"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара"

В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона

© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Критики уже посмотрели продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона — "Аватар". Лента получила подзаголовок "Путь воды". Впечатлениями журналисты делятся в соцсетях, пишет Variety.
Это первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинального проекта.
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. Они стали родителя и вынуждены защищать близких от новой угрозы.
Как отметили в СМИ, в основном журналисты остались в восторге от проекта.
"Рад вам сообщить, что "Путь воды" феноменален. Он грандиознее и лучше первого. Он так хорош визуально, что аж дух захватывает. Инстинктивный (visceral) и увлекательный! Сюжет, зрелище, духовность, красота — кинопроизводство и сторителлинг в лучшем виде", — восхищается Эрик Дэвис из Fandango.
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
"Кэморон в очередной раз показал кинематографистам, как нужно снимать. Я уже тысячу раз говорил: никогда не сомневайтесь в нем. "Путь воды" — образец того, как нужно делать эпические блокбастеры. Эмоциональный, инстинктивный (visceral), настолько масштабный, насколько это вообще возможно", — делится переживаниями ведущий подкаста "Happy Sad Confused".
"Я, конечно, верил, что Кэмерон поднимет планку, но эти визуальные эффекты просто сногсшибательные. Один потрясающий кадр за другим", — утверждает Пери Немирофф из Collider.
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
"Меня кто-то спросил, какая часть фильма визуально самая впечатляющая. И я ответил: "Вся картина", — говорит Майк Райан, пишущий для Vanity Fair, GQ, Wired magazine, New York magazine, Uproxx.
До того, как фильм показали прессе, его успел посмотреть Гильермо дель Торо. По мнению гения мрачных сказок, новый "Аватар" "полон величественных перспектив и эмоций эпического масштаба. Мастер (Кэмерон, — Прим. ред.) на пике своего могущества".
Кадр из фильма Аватар
30 ноября, 19:05Культура
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон высказался о втором "Аватаре"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДжеймс КэмеронАватарЗои СалданаЛондонГильермо дель Торо Гомес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала