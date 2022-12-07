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"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара"

"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара" - РИА Новости, 07.12.2022

"Грандиозен и лучше первого": появились первые отзывы на сиквел "Аватара"

Критики уже посмотрели продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона — "Аватар". Лента получила подзаголовок "Путь воды". Впечатлениями журналисты делятся в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:21

2022-12-07T18:21

2022-12-07T18:21

культура

новости культуры

кино и сериалы

джеймс кэмерон

аватар

зои салдана

лондон

гильермо дель торо гомес

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Критики уже посмотрели продолжение культового фильма Джеймса Кэмерона — "Аватар". Лента получила подзаголовок "Путь воды". Впечатлениями журналисты делятся в соцсетях, пишет Variety. Это первый полный метр Кэмерона за 13 лет и первый из четырех сиквелов оригинального проекта.В фильме рассказывается о том, что произошло с главными героями — экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. Они стали родителя и вынуждены защищать близких от новой угрозы. Как отметили в СМИ, в основном журналисты остались в восторге от проекта. "Рад вам сообщить, что "Путь воды" феноменален. Он грандиознее и лучше первого. Он так хорош визуально, что аж дух захватывает. Инстинктивный (visceral) и увлекательный! Сюжет, зрелище, духовность, красота — кинопроизводство и сторителлинг в лучшем виде", — восхищается Эрик Дэвис из Fandango."Кэморон в очередной раз показал кинематографистам, как нужно снимать. Я уже тысячу раз говорил: никогда не сомневайтесь в нем. "Путь воды" — образец того, как нужно делать эпические блокбастеры. Эмоциональный, инстинктивный (visceral), настолько масштабный, насколько это вообще возможно", — делится переживаниями ведущий подкаста "Happy Sad Confused". "Я, конечно, верил, что Кэмерон поднимет планку, но эти визуальные эффекты просто сногсшибательные. Один потрясающий кадр за другим", — утверждает Пери Немирофф из Collider. "Меня кто-то спросил, какая часть фильма визуально самая впечатляющая. И я ответил: "Вся картина", — говорит Майк Райан, пишущий для Vanity Fair, GQ, Wired magazine, New York magazine, Uproxx. До того, как фильм показали прессе, его успел посмотреть Гильермо дель Торо. По мнению гения мрачных сказок, новый "Аватар" "полон величественных перспектив и эмоций эпического масштаба. Мастер (Кэмерон, — Прим. ред.) на пике своего могущества".

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, аватар, зои салдана, лондон, гильермо дель торо гомес