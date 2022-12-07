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Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор - РИА Новости, 07.12.2022
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Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор
Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор - РИА Новости, 07.12.2022
Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор
Подозреваемые в планировании госпереворота в Германии, помимо прочего, хотели создать новую армию в стране, заявил генпрокурор Петер Франк. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:14
2022-12-07T16:39
в мире
германия
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемые в планировании госпереворота в Германии, помимо прочего, хотели создать новую армию в стране, заявил генпрокурор Петер Франк.По данным ведомства, заговорщики внутри своего объединения создали совет, который должен был выполнять функции правительства.Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот.Силовики задержали 25 подозреваемых, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Аресты прошли в семи федеральных землях ФРГ, а также в Австрии и Италии.К "военному крылу" объединения, согласно информации генпрокуратуры Германии, относятся 14 из 25 задержанных. Среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.Утверждается, что в случае успеха они планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".По сообщениям немецких СМИ, правоохранительные органы задержали бывшего депутата бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн, которая, предположительно, после захвата власти должна была стать министром юстиции. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы заговорщиков и ждут официального расследования.
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html
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в мире, германия
В мире, Германия
16:14 07.12.2022 (обновлено: 16:39 07.12.2022)
 
Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор

Генпрокурор ФРГ Франк: подозреваемые в госперевороте планировали создать новую армию

© AP Photo / Michael ProbstФедеральный генеральный прокурор Германии Петер Франк во время пресс-конференции в Карлсруэ
Федеральный генеральный прокурор Германии Петер Франк во время пресс-конференции в Карлсруэ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
Федеральный генеральный прокурор Германии Петер Франк во время пресс-конференции в Карлсруэ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемые в планировании госпереворота в Германии, помимо прочего, хотели создать новую армию в стране, заявил генпрокурор Петер Франк.
По данным ведомства, заговорщики внутри своего объединения создали совет, который должен был выполнять функции правительства.
"Кроме этого совета, который планировал создать новую структуру государства, по нашим сведениям, их "военное крыло" должно было основать новую немецкую армию", — отметил генпрокурор.
Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот.
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Силовики задержали 25 подозреваемых, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Аресты прошли в семи федеральных землях ФРГ, а также в Австрии и Италии.
К "военному крылу" объединения, согласно информации генпрокуратуры Германии, относятся 14 из 25 задержанных. Среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
Утверждается, что в случае успеха они планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".
По сообщениям немецких СМИ, правоохранительные органы задержали бывшего депутата бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн, которая, предположительно, после захвата власти должна была стать министром юстиции. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы заговорщиков и ждут официального расследования.
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