https://ria.ru/20221207/armiya-1836994172.html

Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор

Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор - РИА Новости, 07.12.2022

Планировавшие госпереворот в ФРГ хотели создать армию, заявил генпрокурор

Подозреваемые в планировании госпереворота в Германии, помимо прочего, хотели создать новую армию в стране, заявил генпрокурор Петер Франк. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:14

2022-12-07T16:14

2022-12-07T16:39

в мире

германия

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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемые в планировании госпереворота в Германии, помимо прочего, хотели создать новую армию в стране, заявил генпрокурор Петер Франк.По данным ведомства, заговорщики внутри своего объединения создали совет, который должен был выполнять функции правительства.Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот.Силовики задержали 25 подозреваемых, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Аресты прошли в семи федеральных землях ФРГ, а также в Австрии и Италии.К "военному крылу" объединения, согласно информации генпрокуратуры Германии, относятся 14 из 25 задержанных. Среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.Утверждается, что в случае успеха они планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".По сообщениям немецких СМИ, правоохранительные органы задержали бывшего депутата бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн, которая, предположительно, после захвата власти должна была стать министром юстиции. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы заговорщиков и ждут официального расследования.

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html

https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html

германия

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в мире, германия