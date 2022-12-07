https://ria.ru/20221207/argentina-1836833644.html

Киршнер заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Аргентины

Киршнер заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Аргентины - РИА Новости, 07.12.2022

Киршнер заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Аргентины

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что не намерена баллотироваться на пост главы государства в следующем году и намерена уйти из политики. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:23

2022-12-07T01:23

2022-12-07T01:23

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что не намерена баллотироваться на пост главы государства в следующем году и намерена уйти из политики.Во вторник суд приговорил Киршнер к шести годам тюрьмы и пожизненно лишил права занимать государственные должности в рамках дела о коррупции. Прокуратура просила для вице-президента 12 лет тюрьмы."Я не буду кандидатом. Хорошая новость… 10 декабря 2023 года я уже не буду вице-президентом, поэтому можете распорядиться, чтобы меня отправили в тюрьму... Я не буду кандидатом ни на какой пост – ни на пост президента, ни на пост сенатора", - сказала Киршнер, обращаясь к обвинителям.Как пояснил РИА Новости адвокат по уголовным делам Флавио Андрес Гарисоаин, Киршнер не будет помещена в тюрьму, она имеет право на апелляцию, этот процесс может длиться годами. Пока приговор не будет подтвержден вышестоящими инстанциями, в отношении вице-президента действует презумпция невиновности. Кроме того, у нее есть иммунитет как у вице-президента. Также приговор не мешает ей быть кандидатом на выборах президента в 2023 году.

https://ria.ru/20221002/pokushenie-1820952396.html

https://ria.ru/20221206/kirshner-1836825514.html

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