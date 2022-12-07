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Суд арестовал замгендиректора 223 летного отряда по подозрению в коррупции - РИА Новости, 07.12.2022
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Суд арестовал замгендиректора 223 летного отряда по подозрению в коррупции
Суд арестовал замгендиректора 223 летного отряда по подозрению в коррупции - РИА Новости, 07.12.2022
Суд арестовал замгендиректора 223 летного отряда по подозрению в коррупции
Преображенский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Государственная авиакомпания "223 летный отряд Минобороны РФ" Евгения Бутусова по обвинению в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:18
2022-12-07T22:48
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Государственная авиакомпания "223 летный отряд Минобороны РФ" Евгения Бутусова по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Бутусова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 февраля 2023 года", - сказали в суде.По данным суда, Бутусову предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Как указано в материалах дела, Бутусов был задержан вечером 5 декабря, его виновность "подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетеля, протоколом очной ставки". С давшим показания против него он знаком, что явилось одним из основания для ареста.Защита, в свою очередь, просила ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с заключением под стражу.
https://ria.ru/20221011/vzyatki-1823220480.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
22:18 07.12.2022 (обновлено: 22:48 07.12.2022)
 
Суд арестовал замгендиректора 223 летного отряда по подозрению в коррупции

Суд арестовал замгендиректора 223 летного отряда Бутусова по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Государственная авиакомпания "223 летный отряд Минобороны РФ" Евгения Бутусова по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Бутусова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 февраля 2023 года", - сказали в суде.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:38
Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве
По данным суда, Бутусову предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Как указано в материалах дела, Бутусов был задержан вечером 5 декабря, его виновность "подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетеля, протоколом очной ставки". С давшим показания против него он знаком, что явилось одним из основания для ареста.
Защита, в свою очередь, просила ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 14:48
Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
 
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