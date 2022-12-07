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В Финляндии отменили арест трех частных самолетов, связанных с россиянами - РИА Новости, 07.12.2022
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В Финляндии отменили арест трех частных самолетов, связанных с россиянами
В Финляндии отменили арест трех частных самолетов, связанных с россиянами - РИА Новости, 07.12.2022
В Финляндии отменили арест трех частных самолетов, связанных с россиянами
Служба судебных приставов в Финляндии отменила арест трех самолетов компании Polar Aviation, задержанных на основании подозрений в их принадлежности российским... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:31
2022-12-07T20:31
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек - РИА Новости. Служба судебных приставов в Финляндии отменила арест трех самолетов компании Polar Aviation, задержанных на основании подозрений в их принадлежности российским подсанкционным лицам, сообщает агентство STT.Как сообщалось 18 ноября, финские власти конфисковали три частных самолета Polar Aviation. В самой компании отрицали подозрения властей.Всего с февраля 2022 года правоохранительные органы Финляндии произвели 187 ограничительных процедур в отношении собственности, связанной с российскими владельцами, из-за санкций разных стран против России. Финские власти оценивают стоимость этого имущества в 191 миллион евро.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221202/uss-1835916144.html
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в мире, финляндия, россия, украина
В мире, Финляндия, Россия, Украина
20:31 07.12.2022
 
В Финляндии отменили арест трех частных самолетов, связанных с россиянами

STT: приставы в Финляндии отменили арест трех частных самолетов, связанных с россиянами

© AP Photo / Lehtikuva/Roni LehtiФинские полицейские
Финские полицейские - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Lehtikuva/Roni Lehti
Финские полицейские. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек - РИА Новости. Служба судебных приставов в Финляндии отменила арест трех самолетов компании Polar Aviation, задержанных на основании подозрений в их принадлежности российским подсанкционным лицам, сообщает агентство STT.
"В конце ноября Служба судебных приставов отменила арест трех частных самолетов Polar Aviation. Причина отмены ареста не раскрывается", - говорится в сообщении.
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Как сообщалось 18 ноября, финские власти конфисковали три частных самолета Polar Aviation. В самой компании отрицали подозрения властей.
Всего с февраля 2022 года правоохранительные органы Финляндии произвели 187 ограничительных процедур в отношении собственности, связанной с российскими владельцами, из-за санкций разных стран против России. Финские власти оценивают стоимость этого имущества в 191 миллион евро.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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