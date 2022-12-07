https://ria.ru/20221207/arest-1836950804.html
В Подмосковье арестовали полицейского, устроившего пьяное ДТП
В Подмосковье арестовали полицейского, устроившего пьяное ДТП - РИА Новости, 07.12.2022
В Подмосковье арестовали полицейского, устроившего пьяное ДТП
Полицейскому из Балашихи, устроившему в нетрезвом состоянии ДТП, в котором погибла женщина, предъявлено обвинение, он арестован, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:29
2022-12-07T14:29
2022-12-07T14:30
происшествия
ольга врадий
россия
московская область (подмосковье)
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полицейскому из Балашихи, устроившему в нетрезвом состоянии ДТП, в котором погибла женщина, предъявлено обвинение, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как сообщала ранее Врадий, в понедельник полицейский столкнулся с тремя автомобилями. Пассажирка одной из машин скончалась. Среди прочего изъята бутылка из-под водки - где именно она лежала, следствие не уточняло. Полицейского уже уволили."Сотруднику органов внутренних дел предъявлено обвинение в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшего смерть 44-летней женщины (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.02.2023", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20221207/dtp-1836924765.html
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происшествия, ольга врадий, россия, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ольга Врадий, Россия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
14:29 07.12.2022 (обновлено: 14:30 07.12.2022)
В Подмосковье арестовали полицейского, устроившего пьяное ДТП
В Подмосковье арестовали полицейского, устроившего пьяное ДТП, в котором погибла женщина