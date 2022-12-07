https://ria.ru/20221207/arashukov-1836964087.html

Суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову 27 декабря

Суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову 27 декабря - РИА Новости, 07.12.2022

Суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову 27 декабря

Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, которых присяжные признали виновными по громкому делу об убийствах, сообщил РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:16

2022-12-07T15:16

2022-12-07T15:31

происшествия

дело клана арашуковых

московский городской суд

рауф арашуков

россия

рауль

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, которых присяжные признали виновными по громкому делу об убийствах, сообщил адвокат Владимир Постанюк."Оглашение приговора состоится 27 декабря в 14 часов", - сказал защитник Рауля Арашукова.Ранее прокурор Мария Семененко на основе обвинительного вердикта присяжных запросила для Арашуковых пожизненные сроки, другим фигурантам - от 5 до 24 лет лишения свободы.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения.Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Вместе с Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.

https://ria.ru/20221201/magomedov-1835603399.html

https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html

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происшествия, дело клана арашуковых, московский городской суд, рауф арашуков, россия, рауль, газпром