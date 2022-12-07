https://ria.ru/20221207/arashukov-1836964087.html
Суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову 27 декабря
Суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову 27 декабря - РИА Новости, 07.12.2022
Суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову 27 декабря
Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, которых присяжные признали виновными по громкому делу об убийствах, сообщил РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:16
2022-12-07T15:16
2022-12-07T15:31
происшествия
дело клана арашуковых
московский городской суд
рауф арашуков
россия
рауль
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, которых присяжные признали виновными по громкому делу об убийствах, сообщил адвокат Владимир Постанюк."Оглашение приговора состоится 27 декабря в 14 часов", - сказал защитник Рауля Арашукова.Ранее прокурор Мария Семененко на основе обвинительного вердикта присяжных запросила для Арашуковых пожизненные сроки, другим фигурантам - от 5 до 24 лет лишения свободы.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения.Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Вместе с Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.
https://ria.ru/20221201/magomedov-1835603399.html
https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html
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происшествия, дело клана арашуковых, московский городской суд, рауф арашуков, россия, рауль, газпром
Происшествия, Дело клана Арашуковых, Московский городской суд, Рауф Арашуков, Россия, Рауль, Газпром
15:16 07.12.2022 (обновлено: 15:31 07.12.2022)
Суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову 27 декабря
Адвокат сообщил, что суд огласит приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу 27 декабря
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, которых присяжные признали виновными по громкому делу об убийствах, сообщил адвокат Владимир Постанюк.
"Оглашение приговора состоится 27 декабря в 14 часов", - сказал защитник Рауля Арашукова.
Ранее прокурор Мария Семененко на основе обвинительного вердикта присяжных запросила для Арашуковых пожизненные сроки, другим фигурантам - от 5 до 24 лет лишения свободы.
В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения.
Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома
" на юге России
более 4,4 миллиарда рублей.
Вместе с Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.