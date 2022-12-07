https://ria.ru/20221207/apokalipsis-1837076362.html

Кличко призвал киевлян готовиться к "апокалипсису"

Кличко призвал киевлян готовиться к "апокалипсису" - РИА Новости, 07.12.2022

Кличко призвал киевлян готовиться к "апокалипсису"

Киев может лишиться воды, света и тепла, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что возможен "апокалипсис". РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:21

2022-12-07T21:21

2022-12-07T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_191:302:1749:1178_1920x0_80_0_0_ea04ff4f7e833548f2ebec31a9786eb4.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Киев может лишиться воды, света и тепла, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что возможен "апокалипсис".Кличко также подчеркнул, что подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всего населения столицы."На данный момент мы подготовили около 500 автономных пунктов обогрева, но для города с населением в 3 миллиона (человек) 500 точек - это ничто", - заявил он.Кличко вновь предупредил, что в случае продолжительного отсутствия тепла и электроэнергии властям придется спустить воду из системы отопления и оставить дома без обогрева до наступления тепла и стабилизации обстановки, иначе замерзшая вода полностью выведет из строя систему, сделав дома непригодными для проживания.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виталий кличко, киев