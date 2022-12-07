https://ria.ru/20221207/apokalipsis-1837076362.html
Кличко призвал киевлян готовиться к "апокалипсису"
Кличко призвал киевлян готовиться к "апокалипсису" - РИА Новости, 07.12.2022
Кличко призвал киевлян готовиться к "апокалипсису"
Киев может лишиться воды, света и тепла, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что возможен "апокалипсис". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:21
2022-12-07T21:21
2022-12-07T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Киев может лишиться воды, света и тепла, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что возможен "апокалипсис".Кличко также подчеркнул, что подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всего населения столицы."На данный момент мы подготовили около 500 автономных пунктов обогрева, но для города с населением в 3 миллиона (человек) 500 точек - это ничто", - заявил он.Кличко вновь предупредил, что в случае продолжительного отсутствия тепла и электроэнергии властям придется спустить воду из системы отопления и оставить дома без обогрева до наступления тепла и стабилизации обстановки, иначе замерзшая вода полностью выведет из строя систему, сделав дома непригодными для проживания.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, виталий кличко, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев
Кличко призвал киевлян готовиться к "апокалипсису"
Мэр Кличко: Киев может лишиться воды, света и тепла, в городе возможен "апокалипсис"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Киев может лишиться воды, света и тепла, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что возможен "апокалипсис".
"Киев может остаться без электричества, воды и тепла. Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться", - приводит агентство Рейтер слова Кличко.
Кличко также подчеркнул, что подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всего населения столицы.
"На данный момент мы подготовили около 500 автономных пунктов обогрева, но для города с населением в 3 миллиона (человек) 500 точек - это ничто", - заявил он.
Кличко вновь предупредил, что в случае продолжительного отсутствия тепла и электроэнергии властям придется спустить воду из системы отопления и оставить дома без обогрева до наступления тепла и стабилизации обстановки, иначе замерзшая вода полностью выведет из строя систему, сделав дома непригодными для проживания.