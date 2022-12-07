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МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака - РИА Новости, 07.12.2022
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МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака
МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака - РИА Новости, 07.12.2022
МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака
Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака, снятие ограничений предусмотрено зерновой сделкой, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:01
2022-12-07T14:01
россия
в мире
экономика
александр грушко
оон
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака, снятие ограничений предусмотрено зерновой сделкой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Аммиак прямо указан в тексте зерновой сделки и мы, Российская Федерация, требуем, прежде всего, от генерального секретаря, потому что с ООН был заключен меморандум о снятии санкций, чтобы эта договоренность была выполнена", - сказал Грушко в кулуарах "Примаковских чтений"."Нет, никаких разменов. Потому что никакие размены в текстах этих документов не указаны. Мы исходим из того, что эти договоренности, эти обещания должны быть выполнены. Это часть пакета. Должны быть сняты все политические препятствия, которые делают невозможным достижение какой-либо договоренности о поставках аммиака", - добавил он.
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россия, в мире, экономика, александр грушко, оон
Россия, В мире, Экономика, Александр Грушко, ООН
14:01 07.12.2022
 
МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака

Грушко: Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака, снятие ограничений предусмотрено зерновой сделкой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Аммиак прямо указан в тексте зерновой сделки и мы, Российская Федерация, требуем, прежде всего, от генерального секретаря, потому что с ООН был заключен меморандум о снятии санкций, чтобы эта договоренность была выполнена", - сказал Грушко в кулуарах "Примаковских чтений".
"Нет, никаких разменов. Потому что никакие размены в текстах этих документов не указаны. Мы исходим из того, что эти договоренности, эти обещания должны быть выполнены. Это часть пакета. Должны быть сняты все политические препятствия, которые делают невозможным достижение какой-либо договоренности о поставках аммиака", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:59
МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС
 
РоссияВ миреЭкономикаАлександр ГрушкоООН
 
 
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