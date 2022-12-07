https://ria.ru/20221207/ammiak-1836943289.html
МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака
МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака - РИА Новости, 07.12.2022
МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака
Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака, снятие ограничений предусмотрено зерновой сделкой, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:01
2022-12-07T14:01
2022-12-07T14:01
россия
в мире
экономика
александр грушко
оон
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака, снятие ограничений предусмотрено зерновой сделкой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Аммиак прямо указан в тексте зерновой сделки и мы, Российская Федерация, требуем, прежде всего, от генерального секретаря, потому что с ООН был заключен меморандум о снятии санкций, чтобы эта договоренность была выполнена", - сказал Грушко в кулуарах "Примаковских чтений"."Нет, никаких разменов. Потому что никакие размены в текстах этих документов не указаны. Мы исходим из того, что эти договоренности, эти обещания должны быть выполнены. Это часть пакета. Должны быть сняты все политические препятствия, которые делают невозможным достижение какой-либо договоренности о поставках аммиака", - добавил он.
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1836883627.html
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россия, в мире, экономика, александр грушко, оон
Россия, В мире, Экономика, Александр Грушко, ООН
МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака
Грушко: Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака