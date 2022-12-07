https://ria.ru/20221207/ammiak-1836943289.html

МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака

МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака - РИА Новости, 07.12.2022

МИД прокомментировал вопрос возобновления экспорта аммиака

Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака, снятие ограничений предусмотрено зерновой сделкой, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:01

2022-12-07T14:01

2022-12-07T14:01

россия

в мире

экономика

александр грушко

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака, снятие ограничений предусмотрено зерновой сделкой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Аммиак прямо указан в тексте зерновой сделки и мы, Российская Федерация, требуем, прежде всего, от генерального секретаря, потому что с ООН был заключен меморандум о снятии санкций, чтобы эта договоренность была выполнена", - сказал Грушко в кулуарах "Примаковских чтений"."Нет, никаких разменов. Потому что никакие размены в текстах этих документов не указаны. Мы исходим из того, что эти договоренности, эти обещания должны быть выполнены. Это часть пакета. Должны быть сняты все политические препятствия, которые делают невозможным достижение какой-либо договоренности о поставках аммиака", - добавил он.

https://ria.ru/20221207/sanktsii-1836883627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, экономика, александр грушко, оон