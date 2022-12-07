Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/amerika-1836936630.html
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США - РИА Новости, 07.12.2022
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:39
2022-12-07T13:42
в мире
сша
пентагон
дмитрий песков
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Согласованный обеими палатами конгресса оборонный бюджет США на 2023 год предусматривает выделение в следующем году дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более 6 миллиардов - на сдерживание РФ в Европе, выработку "всеобъемлющей стратегии" по борьбе с гиперзвуковым оружием, устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам ПРО."Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221207/bombardirovschik-1836759407.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пентагон, дмитрий песков, министерство обороны сша
В мире, США, Пентагон, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
13:39 07.12.2022 (обновлено: 13:42 07.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США

Песков заявил, что оборонный бюджет США направлен на длительную дестабилизацию в Европе

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Согласованный обеими палатами конгресса оборонный бюджет США на 2023 год предусматривает выделение в следующем году дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более 6 миллиардов - на сдерживание РФ в Европе, выработку "всеобъемлющей стратегии" по борьбе с гиперзвуковым оружием, устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам ПРО.
"Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте", - сказал Песков журналистам.
Американский военный на авианосце USS George H. W. Bush - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
08:00
"Скачок в технологиях". В США придумали, чем взломать российскую оборону
 
В миреСШАПентагонДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала