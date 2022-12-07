https://ria.ru/20221207/amerika-1836936630.html

В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США

В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США - РИА Новости, 07.12.2022

В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США

Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:39

2022-12-07T13:39

2022-12-07T13:42

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Согласованный обеими палатами конгресса оборонный бюджет США на 2023 год предусматривает выделение в следующем году дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более 6 миллиардов - на сдерживание РФ в Европе, выработку "всеобъемлющей стратегии" по борьбе с гиперзвуковым оружием, устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам ПРО."Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221207/bombardirovschik-1836759407.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, пентагон, дмитрий песков, министерство обороны сша