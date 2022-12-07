https://ria.ru/20221207/amerika-1836936630.html
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США - РИА Новости, 07.12.2022
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:39
2022-12-07T13:39
2022-12-07T13:42
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Согласованный обеими палатами конгресса оборонный бюджет США на 2023 год предусматривает выделение в следующем году дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более 6 миллиардов - на сдерживание РФ в Европе, выработку "всеобъемлющей стратегии" по борьбе с гиперзвуковым оружием, устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам ПРО."Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221207/bombardirovschik-1836759407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, пентагон, дмитрий песков, министерство обороны сша
В мире, США, Пентагон, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
13:39 07.12.2022 (обновлено: 13:42 07.12.2022)
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
Песков заявил, что оборонный бюджет США направлен на длительную дестабилизацию в Европе