Рейтинг@Mail.ru
В России не хватает акушеров, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/akushery-1836926203.html
В России не хватает акушеров, считает эксперт
В России не хватает акушеров, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022
В России не хватает акушеров, считает эксперт
В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:01
2022-12-07T13:01
россия
общество
здоровье - общество
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755253938_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_dbe42b6ca4ef86e70cef05b25f2c72ca.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих."Ну, смотрите, врачей не хватает более восьми тысяч в стране, неонатологов - три с лишним, акушеров - чуть-чуть меньше", - сказал он на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре "Россия Сегодня".По мнению Сухих, молодых специалистов важно посылать в "короткую армию", в обычную районную больницу, чтобы приобрести опыт.
https://ria.ru/20221124/mama-1833828146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755253938_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70595d849431e4ad2770cf0c63332a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество, медицина
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Медицина
13:01 07.12.2022
 
В России не хватает акушеров, считает эксперт

Эксперт Сухих заявил, что в России не хватает неонатологов и акушеров

© Depositphotos.com / AndreyPopovЗабор крови у беременной женщины
Забор крови у беременной женщины - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Забор крови у беременной женщины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих.
"Ну, смотрите, врачей не хватает более восьми тысяч в стране, неонатологов - три с лишним, акушеров - чуть-чуть меньше", - сказал он на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре "Россия Сегодня".
По мнению Сухих, молодых специалистов важно посылать в "короткую армию", в обычную районную больницу, чтобы приобрести опыт.
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 08:24
В Москве снизился возраст рождения первого ребенка
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала