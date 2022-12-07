https://ria.ru/20221207/akushery-1836926203.html
В России не хватает акушеров, считает эксперт
В России не хватает акушеров, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022
В России не хватает акушеров, считает эксперт
В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:01
2022-12-07T13:01
2022-12-07T13:01
россия
общество
здоровье - общество
медицина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих."Ну, смотрите, врачей не хватает более восьми тысяч в стране, неонатологов - три с лишним, акушеров - чуть-чуть меньше", - сказал он на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре "Россия Сегодня".По мнению Сухих, молодых специалистов важно посылать в "короткую армию", в обычную районную больницу, чтобы приобрести опыт.
https://ria.ru/20221124/mama-1833828146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, медицина
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Медицина
В России не хватает акушеров, считает эксперт
Эксперт Сухих заявил, что в России не хватает неонатологов и акушеров
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих.
"Ну, смотрите, врачей не хватает более восьми тысяч в стране, неонатологов - три с лишним, акушеров - чуть-чуть меньше", - сказал он на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре "Россия Сегодня".
По мнению Сухих, молодых специалистов важно посылать в "короткую армию", в обычную районную больницу, чтобы приобрести опыт.