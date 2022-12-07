https://ria.ru/20221207/akushery-1836926203.html

В России не хватает акушеров, считает эксперт

В России не хватает акушеров, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022

В России не хватает акушеров, считает эксперт

В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:01

2022-12-07T13:01

2022-12-07T13:01

россия

общество

здоровье - общество

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755253938_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_dbe42b6ca4ef86e70cef05b25f2c72ca.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих."Ну, смотрите, врачей не хватает более восьми тысяч в стране, неонатологов - три с лишним, акушеров - чуть-чуть меньше", - сказал он на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре "Россия Сегодня".По мнению Сухих, молодых специалистов важно посылать в "короткую армию", в обычную районную больницу, чтобы приобрести опыт.

https://ria.ru/20221124/mama-1833828146.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, здоровье - общество, медицина