https://ria.ru/20221207/adg-1836937264.html
СМИ: в ФРГ задержали экс-депутата от партии АдГ после попытки госпереворота
СМИ: в ФРГ задержали экс-депутата от партии АдГ после попытки госпереворота - РИА Новости, 07.12.2022
СМИ: в ФРГ задержали экс-депутата от партии АдГ после попытки госпереворота
В Германии задержана бывшая депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая после планировавшегося разоблаченной группой заговорщиков... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:42
2022-12-07T13:42
2022-12-07T14:43
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
берлин (город)
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В Германии задержана бывшая депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая после планировавшегося разоблаченной группой заговорщиков захвата власти в стране должна была стать министром юстиции, сообщают в среду издания Welt и Zeit."Среди обыскиваемых объектов также были жилые помещения Биргит Мальзак-Винкеманн, бывшего депутата бундестага от АдГ. Репортёры Welt наблюдали, как около 6 утра спецназ подъехал к таунхаусу в жилом районе Ванзее в Берлине и тараном проломил входную дверь. Мальзак-Винкеманн была арестована и увезена под конвоем Федерального ведомства уголовной полиции", - сообщает издание.По данным журналистского расследования другого издания - Zeit, Мальзак-Винкеманн в новом правительстве должна была занять пост министра юстиции.В опубликованном ранее генпрокуратурой списке подозреваемых в планах захватить власть в Германии действительно фигурирует имя Биргит М.-В.Мальзак-Винкеманн — немецкий юрист, судья и политик "Альтернативы для Германии". С 2017 по 2021 год она была депутатом 19-го созыва бундестага Германии.Ранее генеральная прокуратура ФРГ сообщала, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" данного объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальный сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, альтернатива для германии (партия), берлин (город)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия), Берлин (город)
13:42 07.12.2022 (обновлено: 14:43 07.12.2022)
СМИ: в ФРГ задержали экс-депутата от партии АдГ после попытки госпереворота
Welt: в Германии задержали бывшего депутата от партии АдГ, причастную к заговорщикам
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости.
В Германии задержана бывшая депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая после планировавшегося разоблаченной группой заговорщиков захвата власти в стране должна была стать министром юстиции, сообщают в среду издания Welt
и Zeit.
"Среди обыскиваемых объектов также были жилые помещения Биргит Мальзак-Винкеманн, бывшего депутата бундестага от АдГ. Репортёры Welt наблюдали, как около 6 утра спецназ подъехал к таунхаусу в жилом районе Ванзее в Берлине
и тараном проломил входную дверь. Мальзак-Винкеманн была арестована и увезена под конвоем Федерального ведомства уголовной полиции", - сообщает издание.
По данным журналистского расследования другого издания - Zeit, Мальзак-Винкеманн в новом правительстве должна была занять пост министра юстиции.
В опубликованном ранее генпрокуратурой списке подозреваемых в планах захватить власть в Германии действительно фигурирует имя Биргит М.-В.
Мальзак-Винкеманн — немецкий юрист, судья и политик "Альтернативы для Германии". С 2017 по 2021 год она была депутатом 19-го созыва бундестага Германии.
Ранее генеральная прокуратура ФРГ сообщала, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" данного объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальный сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.