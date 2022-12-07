https://ria.ru/20221207/abdrazakov-1836886779.html

Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала"

Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала" - РИА Новости, 07.12.2022

Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала"

Знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков сегодня, 7 декабря, выступит на открытии сезона миланского театра "Ла Скала". Он выйдет в заглавной партии в опере... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:37

2022-12-07T11:37

2022-12-07T13:09

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков сегодня, 7 декабря, выступит на открытии сезона миланского театра "Ла Скала". Он выйдет в заглавной партии в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.В спектакле "Борис Годунов" также заняты Норберт Эрнст, Айн Ангер, Дмитрий Головин, Алексей Марков, Станислав Трофимов, Ярослав Абаимов, Анна Денисова, Лилли Йорстад и другие.Постановку оперы "Борис Годунов" осуществляет на сцене "Ла Скала" датский режиссер Каспер Хольтен. Он отталкивается от партитуры Мусоргского, но предлагает сравнить драму Бориса Годунова с драмой героев Шекспира – Макбета и Ричарда III.За дирижерский пульт на премьере встанет музыкальный руководитель "Ла Скала" Риккардо Шайи, с которым Абдразаков неоднократно открывал сезон миланского театра: в 2018 году в новой постановке "Аттилы", в 2020-м – гала-концертом, в 2021-м – премьерой "Макбет".Премьеру "Бориса Годунова" в "Ла Скала" можно будет увидеть онлайн - трансляция будет доступна на платформах международных вещательных компаний, в том числе Medici.tv и Nhk Workd-Japan, а также в эфире итальянского канала и платформы Rai.

https://ria.ru/20221206/opera-1836602530.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, борис годунов, ильдар абдразаков, модест мусоргский, ла скала, театр, опера, знаменитости, звезды