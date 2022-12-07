https://ria.ru/20221207/abdrazakov-1836886779.html
Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала"
Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала" - РИА Новости, 07.12.2022
Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала"
Знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков сегодня, 7 декабря, выступит на открытии сезона миланского театра "Ла Скала". Он выйдет в заглавной партии в опере... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:37
2022-12-07T11:37
2022-12-07T13:09
культура
новости культуры
борис годунов
ильдар абдразаков
модест мусоргский
ла скала
театр
опера
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков сегодня, 7 декабря, выступит на открытии сезона миланского театра "Ла Скала". Он выйдет в заглавной партии в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.В спектакле "Борис Годунов" также заняты Норберт Эрнст, Айн Ангер, Дмитрий Головин, Алексей Марков, Станислав Трофимов, Ярослав Абаимов, Анна Денисова, Лилли Йорстад и другие.Постановку оперы "Борис Годунов" осуществляет на сцене "Ла Скала" датский режиссер Каспер Хольтен. Он отталкивается от партитуры Мусоргского, но предлагает сравнить драму Бориса Годунова с драмой героев Шекспира – Макбета и Ричарда III.За дирижерский пульт на премьере встанет музыкальный руководитель "Ла Скала" Риккардо Шайи, с которым Абдразаков неоднократно открывал сезон миланского театра: в 2018 году в новой постановке "Аттилы", в 2020-м – гала-концертом, в 2021-м – премьерой "Макбет".Премьеру "Бориса Годунова" в "Ла Скала" можно будет увидеть онлайн - трансляция будет доступна на платформах международных вещательных компаний, в том числе Medici.tv и Nhk Workd-Japan, а также в эфире итальянского канала и платформы Rai.
https://ria.ru/20221206/opera-1836602530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, борис годунов, ильдар абдразаков, модест мусоргский, ла скала, театр, опера, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Борис Годунов, Ильдар Абдразаков, Модест Мусоргский, Ла Скала, Театр, Опера, Знаменитости, звезды
11:37 07.12.2022 (обновлено: 13:09 07.12.2022)
Российский бас исполнит главную партию на открытии сезона в "Ла Скала"
Абдразаков исполнит главную партию в опере "Борис Годунов" на открытии сезона в "Ла Скала"
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков сегодня, 7 декабря, выступит на открытии сезона миланского театра "Ла Скала". Он выйдет в заглавной партии в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.
В спектакле "Борис Годунов" также заняты Норберт Эрнст, Айн Ангер, Дмитрий Головин, Алексей Марков, Станислав Трофимов, Ярослав Абаимов, Анна Денисова, Лилли Йорстад и другие.
Постановку оперы "Борис Годунов" осуществляет на сцене "Ла Скала" датский режиссер Каспер Хольтен. Он отталкивается от партитуры Мусоргского, но предлагает сравнить драму Бориса Годунова с драмой героев Шекспира – Макбета и Ричарда III.
За дирижерский пульт на премьере встанет музыкальный руководитель "Ла Скала" Риккардо Шайи, с которым Абдразаков неоднократно открывал сезон миланского театра: в 2018 году в новой постановке "Аттилы", в 2020-м – гала-концертом, в 2021-м – премьерой "Макбет".
"Несколько лет назад мы с Рикардо Шайи обсуждали, что интересного можно было бы сделать вместе. Так родилась идея исполнить "Бориса", ведь это одна из величайших опер, написанных для низкого голоса. Поставить именно эту версию было моей идеей, которая, наконец, реализуется. В прошлом году в своем сольном вечере в "Ла Скала" я исполнил вокальные произведения Свиридова и Мусоргского, но именно в спектакле публика впервые услышит меня в опере русского композитора", — сказал Абдразаков.
Премьеру "Бориса Годунова" в "Ла Скала" можно будет увидеть онлайн - трансляция будет доступна на платформах международных вещательных компаний, в том числе Medici.tv и Nhk Workd-Japan, а также в эфире итальянского канала и платформы Rai.