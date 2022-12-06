https://ria.ru/20221206/zoopark-1836605680.html

Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка

Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка - РИА Новости, 06.12.2022

Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка

Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:00

2022-12-06T12:00

2022-12-06T12:00

общество

владимир путин

россия

москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221115/medved-1831690065.html

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общество, владимир путин, россия, москва, московский зоопарк