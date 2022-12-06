Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/zoopark-1836605680.html
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка - РИА Новости, 06.12.2022
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка
Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:00
2022-12-06T12:00
общество
владимир путин
россия
москва
московский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590709116_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_30f258f75ec0fea9c8beace3e285c40a.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221115/medved-1831690065.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590709116_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_4dc59bfac79284f33cb6c370c10a1ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, москва, московский зоопарк
Общество, Владимир Путин, Россия, Москва, Московский зоопарк
12:00 06.12.2022
 
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка

Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в сохранение животных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 16:33
Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМоскваМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала