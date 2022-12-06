https://ria.ru/20221206/zoopark-1836605680.html
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка - РИА Новости, 06.12.2022
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка
Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:00
2022-12-06T12:00
2022-12-06T12:00
общество
владимир путин
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москва
московский зоопарк
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в реализацию программ по сохранению популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.
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общество, владимир путин, россия, москва, московский зоопарк
Общество, Владимир Путин, Россия, Москва, Московский зоопарк
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка
Путин выразил благодарность коллективу Московского зоопарка за вклад в сохранение животных