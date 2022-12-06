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Жители Иркутской области ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии - РИА Новости, 06.12.2022
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Жители Иркутской области ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии
Жители Иркутской области ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии - РИА Новости, 06.12.2022
Жители Иркутской области ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии
Землетрясение с эпицентром в Монголии на озере Хубсугул зафиксировано в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:55
2022-12-06T18:55
иркутская область
монголия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Землетрясение с эпицентром в Монголии на озере Хубсугул зафиксировано в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС региона."В 22.40 (17.40 мск) в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Эпицентр находился в акватории озера Хубсугул, Монголия. Энергетический класс: 12,3; в эпицентре 6,3 баллов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в населенных пунктах Приангарья землетрясение ощущались интенсивностью до 2 баллов.
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иркутская область, монголия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Иркутская область, Монголия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:55 06.12.2022
 
Жители Иркутской области ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии

В Иркутской области зафиксировали землетрясение с эпицентром в Монголии на озере Хубсугул

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ИРКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Землетрясение с эпицентром в Монголии на озере Хубсугул зафиксировано в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС региона.
"В 22.40 (17.40 мск) в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Эпицентр находился в акватории озера Хубсугул, Монголия. Энергетический класс: 12,3; в эпицентре 6,3 баллов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в населенных пунктах Приангарья землетрясение ощущались интенсивностью до 2 баллов.
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Иркутская областьМонголияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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