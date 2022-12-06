https://ria.ru/20221206/zato-1836726200.html

Мурманская область получит средства на реализацию соцпроектов в ЗАТО

Мурманская область получит средства на реализацию соцпроектов в ЗАТО - РИА Новости, 06.12.2022

Мурманская область получит средства на реализацию соцпроектов в ЗАТО

Инициативы властей Мурманской области по реализации социальных проектов по реновации ЗАТО получили поддержку на заседании президиума Госкомиссии по вопросам... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:47

2022-12-06T16:47

2022-12-06T16:47

мурманская область

мурманская область

россия

андрей чибис

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МУРМАНСК, 6 дек – РИА Новости. Инициативы властей Мурманской области по реализации социальных проектов по реновации ЗАТО получили поддержку на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, сообщило министерство информационного развития региона.Во вторник в правительстве РФ под руководством вице-премьера Юрия Трутнева состоялось заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В нем принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В числе вопросов участники заседания рассмотрели проекты планов социального развития центров экономического роста субъектов, входящих в состав Арктической зоны РФ на 2023 год."Среди предлагаемых мер строительство новых больниц, школ и детских садов, приобретение современного оборудования для уже существующих, строительство спортивных комплексов и бассейнов, а также капитальный ремонт ряда объектов. Эти меры позволят повысить качество жизни более чем 2,5 миллиона граждан, проживающих в арктических территориях", – подчеркнул Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.Как отметили в министерстве информационной политики регионального правительства, в Мурманской области будут поддержаны проекты строительства дома культуры в Алакуртти Кандалакшского района, строительства бассейна в Североморске и строительства нового школьного корпуса в поселке городского типа Печенга, которую планируется реализовать в рамках мероприятий по реновации ЗАТО. Также правительство готово поддержать концессию на строительство бассейна и ФОКа в Мурманске. "Кроме этого, отдельно планируется установить порядка 30 комплексов детского игрового и спортивного оборудования на территориях, где проживают военнослужащие и их семьи", - отметил Чибис, которого цитирует министерство.Сообщается, что все подготовительные мероприятия для реализации проектов находятся в высокой степени готовности к началу строительно-монтажных работ в 2023 году. Процедуры по подготовке документации с выходом на экспертизы в стадии завершения. "Искренне благодарю Юрия Петровича и министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за поддержку инициатив нашей области", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20221202/vuzy-1835963795.html

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Кирилл Волков

мурманская область, россия, андрей чибис