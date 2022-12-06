https://ria.ru/20221206/zaschita-1836624192.html

Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле

Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022

Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле

Меры по защите важной инфраструктуры РФ принимаются, этим занимается каждый регион на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:44

2022-12-06T12:44

2022-12-06T12:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

рязанская область

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

безопасность

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Меры по защите важной инфраструктуры РФ принимаются, этим занимается каждый регион на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. И, собственно, каждый регион этим занимается, силовые структуры. Это постоянный процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия дополнительно защищать свою "нефтяную инфраструктуру" на юге страны на фоне инцидентов в понедельник.Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.

https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html

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украина

рязанская область

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россия, украина, рязанская область, дмитрий песков (спецпредставитель президента), безопасность