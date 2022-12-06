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Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/zaschita-1836624192.html
Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле
Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле
Меры по защите важной инфраструктуры РФ принимаются, этим занимается каждый регион на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:44
2022-12-06T12:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
рязанская область
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Меры по защите важной инфраструктуры РФ принимаются, этим занимается каждый регион на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. И, собственно, каждый регион этим занимается, силовые структуры. Это постоянный процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия дополнительно защищать свою "нефтяную инфраструктуру" на юге страны на фоне инцидентов в понедельник.Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html
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россия, украина, рязанская область, дмитрий песков (спецпредставитель президента), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Рязанская область, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Безопасность
12:44 06.12.2022 (обновлено: 12:55 06.12.2022)
 
Россия принимает меры по защите важной инфраструктуры, заявили в Кремле

Песков: меры по защите важной инфраструктуры России принимаются, этим занимаются регионы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец Росгвардии в Энергодаре
Боец Росгвардии в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Боец Росгвардии в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Меры по защите важной инфраструктуры РФ принимаются, этим занимается каждый регион на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. И, собственно, каждый регион этим занимается, силовые структуры. Это постоянный процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия дополнительно защищать свою "нефтяную инфраструктуру" на юге страны на фоне инцидентов в понедельник.
Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРязанская областьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Безопасность
 
 
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