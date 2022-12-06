https://ria.ru/20221206/zaschita-1836622767.html
Россия продолжит защищать критически важные объекты, заявил Шойгу
Россия продолжит защищать критически важные объекты, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.12.2022
Россия продолжит защищать критически важные объекты, заявил Шойгу
Российские военные продолжат защищать критически важные объекты на территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:41
2022-12-06T12:41
2022-12-06T13:08
безопасность
сергей шойгу
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские военные продолжат защищать критически важные объекты на территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вооруженные силы Российской Федерации продолжат осуществлять защиту критически важных объектов на освобожденных территориях", - сказал Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
https://ria.ru/20221206/donbass-1836603723.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Специальная военная операция на Украине
12:41 06.12.2022 (обновлено: 13:08 06.12.2022)
Россия продолжит защищать критически важные объекты, заявил Шойгу
Шойгу: ВС России продолжат защищать критически важные объекты на освобожденных территориях