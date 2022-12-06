https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836578834.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в пригороде Запорожья

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в пригороде Запорожья - РИА Новости, 06.12.2022

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в пригороде Запорожья

Объекты инфраструктуры повреждены ночью в пригороде Запорожья из-за обстрела, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:31

2022-12-06T10:31

2022-12-06T10:31

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены ночью в пригороде Запорожья из-за обстрела, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.Он написал в Telegram-канале, что одна из ракет "попала по территории Степненской территориальной общины" в пригороде Запорожья, "пострадали объекты инфраструктуры". Что именно повреждено, Куртев не уточнил.Ночью член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что склады и позиции украинских военных атакованы в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, где ранее были слышны взрывы.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, запорожье, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр