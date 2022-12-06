https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836547651.html

На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных

На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных - РИА Новости, 06.12.2022

На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных

Вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, заявил в Telegram председатель... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T02:35

2022-12-06T02:35

2022-12-06T07:28

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожье

киев

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, заявил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее о взрывах в региональном центре писало и издание "Страна.ua".Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20221206/vzryvy-1836544911.html

запорожье

киев

запорожская область

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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины