https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836547651.html
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных - РИА Новости, 06.12.2022
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных
Вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, заявил в Telegram председатель... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T02:35
2022-12-06T02:35
2022-12-06T07:28
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255456_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_2e62aaa2e2af7d07515e5286ee93ecd7.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, заявил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее о взрывах в региональном центре писало и издание "Страна.ua".Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20221206/vzryvy-1836544911.html
запорожье
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255456_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8fb237ef27e83a7030762032c77c7f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
02:35 06.12.2022 (обновлено: 07:28 06.12.2022)
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных
Склады и позиции украинских военных атакованы в подконтрольном Киеву Запорожье