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На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836547651.html
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных - РИА Новости, 06.12.2022
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных
Вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, заявил в Telegram председатель... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T02:35
2022-12-06T07:28
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, заявил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее о взрывах в региональном центре писало и издание "Страна.ua".Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
02:35 06.12.2022 (обновлено: 07:28 06.12.2022)
 
На Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных

Склады и позиции украинских военных атакованы в подконтрольном Киеву Запорожье

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, заявил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее о взрывах в региональном центре писало и издание "Страна.ua".
"На данный момент жители города слышали не менее шести взрывов. По предварительной информации, целями ударов нашей армии были склады и позиции боевиков ВСУ, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом (Владимира) Зеленского для ведения войны", — написал Рогов.
Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
01:22Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожьеКиевЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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