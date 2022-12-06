https://ria.ru/20221206/zapad-1836642981.html

"Страны Запада ждет самое плохое". О чем предупредил мир индийский мальчик

"Страны Запада ждет самое плохое". О чем предупредил мир индийский мальчик - РИА Новости, 06.12.2022

"Страны Запада ждет самое плохое". О чем предупредил мир индийский мальчик

По словам молодого индийского предсказателя Абиге Ананда, в ближайшее время на планете начнутся серьезные изменения. Их последствия могут быть весьма... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:53

2022-12-06T13:53

2022-12-06T13:53

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. По словам молодого индийского предсказателя Абиге Ананда, в ближайшее время на планете начнутся серьезные изменения. Их последствия могут быть весьма неоднозначными. К чему готовиться человечеству – в материале РИА Новости.Никакой магииМало кто обратил внимание на видео, которое в середине 2019-го опубликовал на своем YouTube-канале Абиге Ананд. Тогда 14-летний мальчик из Индии предупреждал, что уже в конце года мир настигнет страшная эпидемия. От нее не будет лекарства и именно эта болезнь сократит население планеты.Вскоре мир накрыла пандемия. Подросток стал популярным.По числу последователей, которые ловят каждое его слово, Ананд спокойно составит конкуренцию наиболее авторитетным предсказателям со всего земного шара. Его прогнозы отличаются поразительной точностью – вплоть до месяцев и даже дней.Однако юный провидец не слышит потусторонние голоса и не обладает даром ясновидения. Абиге всего-навсего хорошо разбирается в астрологии. По его словам, интерес к загадочной дисциплине привила ему бабушка.Она показывала внуку астрономические справочники и карты, рассказывала про расположение планет и звезд. Мальчик настолько проникся космосом, что уже в пять лет стал победителем в конкурсе на звание лучшего астролога Индии.В одночасье небогатая семья прославилась на всю страну. Местные бизнесмены готовы были озолотить Абиге только лишь за предсказание динамики цен на драгоценные металлы и ресурсы.Из огня да в полымяКакое-то время заявления Ананда уже не были столь устрашающими, как первое – о начале пандемии. Юный пророк утверждал, что Земля дала людям передышку.Заболеваемость вскоре пойдет на спад, экономика постепенно начнет восстанавливаться. Лишь к концу 2022-го возможно новая вспышка. И то – по понятным причинам – вирус быстро мутирует.Осенью 2021-го слова Абиге вновь заставили всех забеспокоиться. Тогда он поведал всем о масштабном событии, которое кардинально изменит устоявшийся миропорядок. А произойдет оно в период между декабрем 2021-го и апрелем 2022-го."Причина такого слома – противостояние Сатурна и Марса. Конфронтация двух планет ознаменует начала перехода к новому циклу, который продлится 400 лет. Каждый из таких этапов ведет мир к следующему, особому и более совершенному, состоянию", – сказал мальчик.Он также пояснил: в начале первой сотни лет такого цикла непременно случаются важнейшие фундаментальные перемены. А оставшиеся годы уходят на адаптацию планеты, растений, животных и людей к новым условиям. Это значит, сейчас – как раз то время, когда каждый ощутит на себе влияние бурного столетия.В качестве примера Ананда привел февральское событие – начало военной спецоперации России на Украине. Это запустило процесс трансформации всей Земли."Прошлое тяжело отпускает, оно цепляется за нас изо всех сил. Ложь, фейки и дезинформация – все хлынет лавиной. Но людям откроется истина. Многие общества, организации, союзы и альянсы прекратят свое существование, потому что были основаны на лжи. Многие политики и нынешние хозяева жизни потеряют свою власть. Все что излучает отрицательные и низкие вибрации будет постепенно разрушаться", – пояснил юный провидец.Битва за кружку водыК политическим и общественным катаклизмам вскоре присоединятся экологические."Убедиться в этом мы можем уже сейчас. Мало кто знает, что наше время – едва ли не самое засушливое в истории человечества. Во всем мире падает уровень воды. Обнажаются памятники прошлого, погребенные глубоко под водой. Те, кто умеет читать знаки понимают, что это не к добру", – говорит провидец.Действительно, летом 2022-го ведущие СМИ сообщали о том, что в Европе – то здесь, то там – из обмелевших Рейна, По, Дуная показались на поверхность "голодные камни". В древности эти валуны служили предвестниками засухи и, как следствия неурожая, голода и смерти."Это Марс иссушает землю. Западные страны ожидает худший период в истории. Звезды говорят о небывалом продовольственном кризисе, с которым столкнутся жители региона в последующие 20 лет. Есть повод уехать из больших городов и начать выращивать собственные продукты", – предрекает Абиге.По его словам, засуха будет поражать все больше и больше участков. Вода во многих регионах станет дороже золота, повсеместно будет ощутимая нехватка зерна. А в 2040-м мощнейшее влияние очередного взаимодействия Марса и Сатурна станет кульминацией продовольственного кризиса. Все указывает на то, что этот год на планете станет самым голодным из всех предыдущих.По поводу России юный прорицатель уточнил: слом эпох она переживет значительно менее болезненно. В частности, недостатка зерна в стране не будет.

https://ria.ru/20221115/startsy-1831638971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, россия