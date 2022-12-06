https://ria.ru/20221206/zakonoproekt-1836717819.html
Госдума приняла в I чтении проект о создании института пробации
Госдума приняла в I чтении проект о создании института пробации - РИА Новости, 06.12.2022
Госдума приняла в I чтении проект о создании института пробации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создание института пробации. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:24
2022-12-06T16:24
2022-12-06T16:24
общество
россия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создание института пробации.Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан."Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации."Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации - документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что с введением в России системы пробации предусматривается помощь в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиске родственников, оказания психологической помощи."Пробация коснется не только тех, кто уже вышел на свободу, но и тех, кто отбывает наказание, связанное или не связанное с лишением свободы. При этом для осужденного будет составляться индивидуальная программа, в соответствии с которой ему окажут необходимую помощь", - сообщил Пискарев.
https://ria.ru/20221206/gosduma-1836649942.html
https://ria.ru/20221206/mrot-1836634295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект о создании института пробации
Госдума приняла в I чтении законопроект, которым предлагается создание института пробации
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создание института пробации.
Правительство России
10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
"Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации.
"Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации - документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что с введением в России системы пробации предусматривается помощь в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиске родственников, оказания психологической помощи.
"Пробация коснется не только тех, кто уже вышел на свободу, но и тех, кто отбывает наказание, связанное или не связанное с лишением свободы. При этом для осужденного будет составляться индивидуальная программа, в соответствии с которой ему окажут необходимую помощь", - сообщил Пискарев.