https://ria.ru/20221206/zakonoproekt-1836717819.html

Госдума приняла в I чтении проект о создании института пробации

Госдума приняла в I чтении проект о создании института пробации - РИА Новости, 06.12.2022

Госдума приняла в I чтении проект о создании института пробации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создание института пробации. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:24

2022-12-06T16:24

2022-12-06T16:24

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создание института пробации.Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан."Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации."Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации - документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что с введением в России системы пробации предусматривается помощь в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиске родственников, оказания психологической помощи."Пробация коснется не только тех, кто уже вышел на свободу, но и тех, кто отбывает наказание, связанное или не связанное с лишением свободы. При этом для осужденного будет составляться индивидуальная программа, в соответствии с которой ему окажут необходимую помощь", - сообщил Пискарев.

https://ria.ru/20221206/gosduma-1836649942.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, госдума рф