https://ria.ru/20221206/vybory-1836790847.html
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников - РИА Новости, 06.12.2022
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников
Президент США Джо Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников, заявил глава аппарата... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:48
2022-12-06T19:48
2022-12-06T19:57
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн."Президент примет это решение. Я ожидаю, что это произойдет вскоре после праздников. По моим ожиданиям, оно будет заключаться в том, чтобы сделать это (участвовать в выборах)", - сказал Клейн в ходе мероприятия на площадке газеты Wall Street Journal.По его словам, поступающие от демократов по всей стране сигналы свидетельствуют о том, что многие сопартийцы Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах.
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в мире, сша, джо байден
19:48 06.12.2022 (обновлено: 19:57 06.12.2022)
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников
Байден может объявить об участии в президентских выборах 2024 года после праздников
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.
"Президент примет это решение. Я ожидаю, что это произойдет вскоре после праздников. По моим ожиданиям, оно будет заключаться в том, чтобы сделать это (участвовать в выборах)", - сказал Клейн в ходе мероприятия на площадке газеты Wall Street Journal.
По его словам, поступающие от демократов по всей стране сигналы свидетельствуют о том, что многие сопартийцы Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах.