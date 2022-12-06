Рейтинг@Mail.ru
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/vybory-1836790847.html
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников - РИА Новости, 06.12.2022
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников
Президент США Джо Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников, заявил глава аппарата... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:48
2022-12-06T19:57
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_0:80:3082:1814_1920x0_80_0_0_742fee98df2a825b0e5b0829ae5ba443.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн."Президент примет это решение. Я ожидаю, что это произойдет вскоре после праздников. По моим ожиданиям, оно будет заключаться в том, чтобы сделать это (участвовать в выборах)", - сказал Клейн в ходе мероприятия на площадке газеты Wall Street Journal.По его словам, поступающие от демократов по всей стране сигналы свидетельствуют о том, что многие сопартийцы Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах.
https://ria.ru/20221204/bayden-1836166164.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_10f9dbc97a4bd9447947f710584efd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
19:48 06.12.2022 (обновлено: 19:57 06.12.2022)
 
Байден может объявить об участии в выборах 2024 года после праздников

Байден может объявить об участии в президентских выборах 2024 года после праздников

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, объявит о намерении вновь побороться за пост главы государства вскоре после новогодних праздников, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.
"Президент примет это решение. Я ожидаю, что это произойдет вскоре после праздников. По моим ожиданиям, оно будет заключаться в том, чтобы сделать это (участвовать в выборах)", - сказал Клейн в ходе мероприятия на площадке газеты Wall Street Journal.
По его словам, поступающие от демократов по всей стране сигналы свидетельствуют о том, что многие сопартийцы Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 05:09
"Заставил замолчать": американцев возмутило решение Байдена
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала