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В ФРГ согласовывают поставки тяжелого вооружения, заявил посол Украины

В ФРГ согласовывают поставки тяжелого вооружения, заявил посол Украины - РИА Новости, 06.12.2022

В ФРГ согласовывают поставки тяжелого вооружения, заявил посол Украины

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев заявил, что в Берлине никто не исключает возможности предоставления Киеву тяжелого вооружения, переговоры по... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:17

2022-12-06T14:17

2022-12-06T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

андрей мельников

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украина

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россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинский посол в Берлине Алексей Макеев заявил, что в Берлине никто не исключает возможности предоставления Киеву тяжелого вооружения, переговоры по согласованию тайминга и логистики поставок ведутся в формате "треугольника" - Украина, Германия и представители германского военно-промышленного комплекса.Ранее Макеев в интервью газетам медиагруппы Funke отметил, что Украине необходимо такое вооружение, как танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и Dingo."Президент, министр обороны, министр иностранных дел постоянно говорят о том, что нам (Украине - ред.) нужна серьезная бронированная техника... Этот месседж дошел здесь до ответственных в правительстве и в Бундестаге. У меня нет никаких оснований полагать, что кто-то в Германии исключает возможность поставки такого оружия", - заявил Макеев в интервью изданию "Укринформ",По его словам, украинская сторона работает "над таймингом", со специалистами ведутся "тесные диалоги относительно реальной ситуации", обсуждаются "цепочки поставок" самой техники и ее обслуживания. Он отметил, что уже провел несколько разговоров с представителями немецкой индустрии ВПК в формате "треугольника: Украина-Германия-индустрия".Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ говорил об отказе немецких властей передать Украине танки Leopard 2, объясняя его необходимостью "избежать односторонних действий".Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221201/germaniya-1835596934.html

https://ria.ru/20221205/ekonomiya-1836534814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрей мельников, олаф шольц, владимир зеленский, украина, германия, россия, нато, бундестаг германии