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ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы - РИА Новости, 06.12.2022
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ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы
ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы - РИА Новости, 06.12.2022
ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы
Филиал Дальневосточного федерального университета откроется в Нейпьидо, столице Мьянмы, студенты будут учиться по программам в отраслях IT и медицины, сообщили... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:59
2022-12-06T08:59
в мире
мьянма
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальневосточный государственный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Филиал Дальневосточного федерального университета откроется в Нейпьидо, столице Мьянмы, студенты будут учиться по программам в отраслях IT и медицины, сообщили в пресс-службе ДВФУ."В Республике Союз Мьянма откроется филиал Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Он станет первым российским и единственным иностранным вузом в стране. Соответствующее соглашение подписано на заседании третьей межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в городе Нейпьидо. Филиал будет готовить специалистов для Республики Союз Мьянма в области IT и медицины", - говорится в сообщении пресс-службы университета.Сроки открытия филиала не уточняются, но, по сообщению пресс-службы, в 2023 году "будет подготовлена юридическая база и определено место под строительство филиала".Предполагается, что ежегодно обучение в филиале в Нейпьидо будут проходить около тысячи человек. Предподавать им будут на английском и русском языках. Студенты из Мьянмы смогут стажироваться в университете во Владивостоке, добавили в ДВФУ."Филиал ДВФУ в Мьянме станет якорной локацией для бизнес-сообщества двух стран", - передала пресс-служба заявление и. о. проректора университета по международным отношениям Евгения Власова.
https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html
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в мире, мьянма, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальневосточный государственный университет
В мире, Мьянма, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный государственный университет
08:59 06.12.2022
 
ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы

В столице Мьянмы откроют филиал Дальневосточного федерального университета

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкДальневосточный федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Дальневосточный федеральный университет. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Филиал Дальневосточного федерального университета откроется в Нейпьидо, столице Мьянмы, студенты будут учиться по программам в отраслях IT и медицины, сообщили в пресс-службе ДВФУ.
"В Республике Союз Мьянма откроется филиал Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Он станет первым российским и единственным иностранным вузом в стране. Соответствующее соглашение подписано на заседании третьей межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в городе Нейпьидо. Филиал будет готовить специалистов для Республики Союз Мьянма в области IT и медицины", - говорится в сообщении пресс-службы университета.
Сроки открытия филиала не уточняются, но, по сообщению пресс-службы, в 2023 году "будет подготовлена юридическая база и определено место под строительство филиала".
Предполагается, что ежегодно обучение в филиале в Нейпьидо будут проходить около тысячи человек. Предподавать им будут на английском и русском языках. Студенты из Мьянмы смогут стажироваться в университете во Владивостоке, добавили в ДВФУ.
"Филиал ДВФУ в Мьянме станет якорной локацией для бизнес-сообщества двух стран", - передала пресс-служба заявление и. о. проректора университета по международным отношениям Евгения Власова.
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