https://ria.ru/20221206/universitet-1836561798.html

ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы

ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы - РИА Новости, 06.12.2022

ДВФУ откроет филиал в столице Мьянмы

Филиал Дальневосточного федерального университета откроется в Нейпьидо, столице Мьянмы, студенты будут учиться по программам в отраслях IT и медицины, сообщили... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:59

2022-12-06T08:59

2022-12-06T08:59

в мире

мьянма

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальневосточный государственный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Филиал Дальневосточного федерального университета откроется в Нейпьидо, столице Мьянмы, студенты будут учиться по программам в отраслях IT и медицины, сообщили в пресс-службе ДВФУ."В Республике Союз Мьянма откроется филиал Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Он станет первым российским и единственным иностранным вузом в стране. Соответствующее соглашение подписано на заседании третьей межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в городе Нейпьидо. Филиал будет готовить специалистов для Республики Союз Мьянма в области IT и медицины", - говорится в сообщении пресс-службы университета.Сроки открытия филиала не уточняются, но, по сообщению пресс-службы, в 2023 году "будет подготовлена юридическая база и определено место под строительство филиала".Предполагается, что ежегодно обучение в филиале в Нейпьидо будут проходить около тысячи человек. Предподавать им будут на английском и русском языках. Студенты из Мьянмы смогут стажироваться в университете во Владивостоке, добавили в ДВФУ."Филиал ДВФУ в Мьянме станет якорной локацией для бизнес-сообщества двух стран", - передала пресс-служба заявление и. о. проректора университета по международным отношениям Евгения Власова.

https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мьянма, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальневосточный государственный университет