https://ria.ru/20221206/ukrashenie-1836805239.html

Классика или экостиль: как украсить квартиру на Новый 2023 год

Как украсить комнату на Новый год 2023: идеи декора и оформления своими руками

Классика или экостиль: как украсить квартиру на Новый 2023 год

Красивый и необычный новогодний декор поможет преобразить жилище к празднику, создать атмосферу волшебства. Как украсить комнату на Новый год - 2023 в доме или... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:13

2022-12-06T21:13

2022-12-06T21:13

дед мороз

снегурочка

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Красивый и необычный новогодний декор поможет преобразить жилище к празднику, создать атмосферу волшебства. Как украсить комнату на Новый год - 2023 в доме или квартире, каким должно быть оформление гостиной, кухни, детской и спальни, идеи и фото праздничного интерьера, украшения своими руками, которые легко сделать с детьми, где лучше установить елку – в материале РИА Новости.Как украсить комнату на Новый годСамый простой способ привнести новогоднее настроение в любую комнату – это добавить несколько мелких предметов декора с зимней, новогодней тематикой. "Для пары декоративных подушек с новогодними принтами найдется место в комнате любых габаритов, – говорит Анна Масленникова, дизайнер-декоратор, основатель сервиса "Декор Академия". – Добавьте сюда плед с пушистой или вязаной фактурой и получите настоящее уютное гнездышко, в котором можно пить чай из любимой кружки и любоваться снежинками за окном".Декорирование дома к Новому году — процесс не только волшебно-радостный, но, зачастую, довольно затратный. "Чтобы затраты окупились положительными эмоциями и праздничной атмосферой, необходимо планировать весь декор заранее, начиная от бюджета и главенствующей идеи до деталей: нужных размеров, цветов и количества", – дополняет Светлана Шатская, руководитель дизайн-студии "АртМоне".Эксперт советует заранее поработать над коллажем "настроения" (более широко известное название - мудборд (анг. mood-board): собирать понравившиеся идеи из фотографий, атмосферных картинок из интернета и реальных товаров интернет-магазинов. Таким образом, вы действительно, начнете настраиваться на нужное настроение. Не стоит стихийно наряжать дом "во всё лучшее сразу" - это может быстро надоесть и создать ощущение "перегруженности", а вступать в новый год нужно с легкостью и свободой.Эксперты Fix Price отмечают, что особой популярностью пользуются оттенки синего, ведь 2023 год – это год Водяного Кролика. "Лучше всего украшать квартиру в едином стиле – цветовая гамма елки должна соответствовать декору всего помещения. Выбрать основной цвет, который будет преобладать во всех комнатах", – советуют эксперты. В этом году есть тенденция к ностальгии – наблюдается спрос на елочные игрушки и декор в ретро-стилистике. Ретро-игрушки можно легко и просто комбинировать с современными. В этом случае стоит использовать лаконичные современные украшения, а винтажная игрушка станет ярким и интересным акцентом. Также в моде украшения в эко-стилистике – они легко комбинируются с любым декором за счет своего минимализма.Особую атмосферу и настроение создает декор, сделанный в результате совместного семейного творчества. Можно с детьми разукрашивать фанерные и гипсовые заготовки, создавать игрушки из соленого теста, собирать домики из картона или пакетов из-под сока, вместе находить красивые шишки, делать адвент-календари самостоятельно, печь и раскрашивать фигурные печенья, делать игрушки из фетра и мешковины, сшить типичные новогодние носочки для конфет, сделать бусы из деревянных бусин, выбирать семейные фото, напоминающие лучшие моменты уходящего года, распечатывать и развешивать их на разноцветные прищепки или с помощью ленточек.ГостинуюВ классических интерьерах основными украшениями могут стать наряженная елка и новогодний стол. Дополнить их эксперт рекомендует лаконичными гирляндами или светодиодными композициями.В экостиль идеально впишутся композиции из природного материала: веточек, ягод, шишек, желудей, мха, цитрусовых и различных специй. Дизайн можно продумать самостоятельно или посмотреть примеры готовых изделий.Если в гостиной расположен камин, его тоже стоит декорировать мишурой, связками шаров, подсвечниками, хвойными букетами. Добавят уюта мягкие игрушки и вязаные носочки, в которые принято класть подарки.СпальнюПогрузить спальню в праздничную атмосферу помогут тематические изделия – рождественский венок, новогодние свечи, интерьерные наклейки. Сделать пространство более торжественным можно, постелив на кровать покрывало из металлизированных тканей – золотой или серебряный оттенок на выбор. Для более традиционной и уютной атмосферы следует выбирать текстиль в классической красно-зеленой гамме (к примеру, принт с шотландской клеткой по-прежнему актуален). Светодиодные ленты или гирлянды можно поместить в изголовье, у окна или дверного проема.ДетскуюГлавный приоритет при декоре детской – безопасность, поэтому стоит ограничить выбор предметами интерьера из гипоаллергенных материалов, пластиковыми, деревянными, мягкими игрушками, искусственными елками и самодельными украшениями. Любое изделие должно быть сертифицировано и иметь наклейку с информацией о стране и месте производства – это дает гарантию того, что при его изготовлении не были использованы токсичные материалы.Дети будут довольны, если в их комнату установят собственное дерево, под которое в новогоднюю ночь Дедушка Мороз положит подарок. Искусственная елка – лучшее решение для детской. Во-первых, она безопасна для здоровья: производители сейчас ответственно относятся к изготовлению подобных вещей. Такое дерево не выделяет смолу и не вызовет аллергию, а еще ребенок не будет разносить от него иголки по дому, которые придется убирать в течение всего следующего года. Во-вторых, искусственная елка более экологична, чем живая. Если серьезно отнестись к ее выбору, то она прослужит долго.КухнюНа кухне важно не переборщить с декором. Но и здесь можно расставить новогодние акценты. Фасады навесных шкафов стоит декорировать миниатюрными еловыми венками, открытые полки – небольшими зелеными гирляндами. А если добавить мерцающие световые нити – то кухня превратится в волшебное пространство.Праздничное настроение на кухне легко зададут и украшения из цитрусовых, конфет, сухофруктов, имбирного печенья. Чтобы готовить праздничный ужин было веселее, Андрей Солозобов советует заранее позаботиться о новогоднем текстиле: прихватках, полотенцах, фартуке, салфетках и т.д.ПрихожуюВ просторной прихожей можно разместить массивный декор: тематические фигурки (олень, Дед Мороз и Снегурочка, сани), рождественский венок или небольшую елочку, муляжи подарков. Если интерьер прихожей позволяет, Анна Масленникова рекомендует добавить сезонную виньетку. Композиция из золотистых декоративных веток в вазе, керамические мини-елочки или оригинальный подсвечник из еловых веток, шишек и интересной мишурой – выбор на любой вкус. В условиях ограниченного пространства целесообразно использовать подвесной декор, наклейки, стикеры, плакаты.Украшение окон в новогоднем стилеДля украшения окон можно воспользоваться меловыми маркерами. Рисунки на стекле будут белые, что смотрится естественно, как мороз рисовал, и стереть их будет просто. "Важно не перепутать, есть маркеры для рисования по стеклу, а есть меловые. Если используете те, что по стеклу, то жить с этими снежинками придется до следующего ремонта, — говорит Елена Кулакова, директор производственного департамента сети химчисток "Диана". — Следует использовать только меловые маркеры. А чтобы добавить дизайна рисунку, можно выбрать маркеры разного калибра, но толстые линии смотрятся значительнее".Украшение входной двери на Новый годТрадиционное украшение для входной двери – рождественский венок. Здесь свою фантазию можно не ограничивать. Венки изготавливают из самых разных материалов: природных, текстиля, продуктов, разноцветных шаров и мишуры. Дополнить венок можно колокольчиками или почтовым ящиком.По мнению Светланы Шатской, очень важно декорировать входную дверь. Через неё в квартиру поступает огромное количество энергии. Можно выбрать красивый декор и закрепить на надежный, но бережный двусторонний скотч. Постелить праздничный уютный коврик. "Если вы не готовы вешать венок из натуральных хвойных веток, то используйте искусственные венки с литой хвоей или плетеную лозу. Ветки с ПВХ-хвоей или с леской смотрятся более дёшево и не натурально", – говорит Светлана Шатская.По словам Елены Кулаковой, на корпоративах стало модно проводить мастер-классы на тему, как сплести венок из еловых веток. Участники несут их домой и прикрепляют на дверь скотчем. После праздника украшения снимают, а дверь остается в пятнах, следах от малярного или двустороннего скотча. "Оттереть их не так просто, – предупреждает специалист. — Стоит использовать растворитель без запаха, влажные салфетки или универсальный очиститель. При выборе средства обратите внимание, чтобы в составе не было сульфатов и фосфатов".Идеи новогоднего декораЛюбые идеи хороши, если они порадуют и позволят создать личное ощущение приближающегося праздника. Световые гирлянды, композиции из веток (как живых, так и декоративных), свечи в тематических новогодних подсвечниках – это уже проверенная временем классика. Но даже классика может порадовать нестандартными решениями и цветовыми сочетаниями. Простой, не затратной, но милой идеей является "съедобный декор": позолоченные грецкие орехи, цветные печенья, конфеты, сушеные круглые дольки апельсинов и грейпфрутов, перевязанные джутом веточки корицы.ГирляндыНевозможно представить новогодний декор без гирлянд. Они могут быть сделаны из чего угодно, но светящиеся ленты остаются в приоритете. Их используют для создания акцентов в интерьере и создания причудливых композиций. Можно разместить их на окне, стенах или полках – в зависимости от вашей задумки. К выбору гирлянды стоит отнестись серьезно: обязательно нужно проверить, что она прошла тестирование и покрыта огнезащитным слоем – вся эта информация обычно указывается на упаковке. И, конечно, не стоит покупать гирлянды с рук или в переходах, какими бы красивыми они не казались – здесь лучше перестраховаться.СвечиСвечи создают атмосферу волшебства и торжественности. Главное, позаботиться о пожарной безопасности. Светлана Шатская рекомендует отказаться от цветных фигурных свечей в пользу однотонных столбиков и высоких столовых свечей в красивых подсвечниках, а также использовать минималистичные аромасвечи в стеклянных подсвечниках, бетонных или гипсовых формах, насыпные свечи из восковых гранул в стеклянных колбах, выбирая цилиндры разного размера - они похожи на снег, но выглядят уместно и стильно. Если в семье маленькие дети, но не хочется отказываться от свечей, подойдут светодиодные аналоги.Огоньки и баночки со снегомМерцающие огоньки подойдут для украшения стен, окон, стола, хвойных и цветочных композиций. Баночка со снегом – отличная альтернатива снежному шару. Настоящее зимнее волшебство.ВеткиЖивые и искусственные ветки хвойных растений тоже являются классикой новогоднего и рождественского декора. Применений им множество, начиная от простого размещения в вазе и заканчивая сложными композициями и инсталляциями.ФигуркиМилые фигурки новогодних персонажей займут свое место на подоконнике, камине, лестнице, столе. Крупные фигуры можно поставить возле елки. Традиционно представлен широкий выбор тематических статуэток и фигурок. К примеру, миниатюрная скульптура кролика в новогоднем переднике от императорского фарфорового завода позволит не обойти стороной символ наступающего года и добавить в декор нотку ностальгического домашнего уюта.Где поставить елкуБольше всего вопрос "где поставить елку" волнует владельцев малогабаритных квартир – здесь приходится идти на компромиссы, которые иногда и вовсе исключают установку новогоднего дерева. Ответ очевиден – там, где есть для нее место. Но лучше всего разместить ее в помещении, в котором так или иначе регулярно проводят вместе время все члены семьи – это может быть гостиная или кухня-столовая. В частных домах практикуется расположение елки на улице, чтобы можно было играть вокруг нее и водить хороводы.Декораторы советуют ставить елку у акцентной стены. Но не стоит устанавливать ее вплотную к любому дверному проему, она не должна мешать свободным перемещениям по квартире. В небольшом помещении целесообразно выделить место в углу или установить дерево на возвышенности (подойдет стол, тумба, низкий комод) таким образом, чтобы ее низ был доступен и красиво декорирован.

https://ria.ru/20221206/prazdnovanie-1836691943.html

https://ria.ru/20221130/kak_vstretit_novyy_god-1835381051.html

https://ria.ru/20221201/retsepty-1835600668.html

https://ria.ru/20221201/igrushki-1835708509.html

https://ria.ru/20221206/ukrashenie-1836803142.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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