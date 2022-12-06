https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836561230.html

В Новосибирской области подростка подозревают в убийстве таксиста

В Новосибирской области подростка подозревают в убийстве таксиста - РИА Новости, 06.12.2022

В Новосибирской области подростка подозревают в убийстве таксиста

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве 62-летнего водителя такси, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:54

2022-12-06T08:54

2022-12-06T08:54

происшествия

новосибирская область

россия

барабинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. В Новосибирской области сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве 62-летнего водителя такси, сообщает СУСК по региону."По данным следствия, вечером 4 декабря 2022 года 17-летний подросток вызвал автомобиль такси в одно из сел Барабинского района. Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства. 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.Барабинский межрайонный следственный отдел СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). О мотивах подростка не сообщается.В ГУМВД по Новосибирской области уточнили, что подозреваемого в особо тяжком преступлении установили и задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Барабинский".Следователь СК произвел осмотр места происшествия, допросил свидетелей. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836414834.html

https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836529391.html

новосибирская область

россия

барабинский район

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происшествия, новосибирская область, россия, барабинский район, следственный комитет россии (ск рф)