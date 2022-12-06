https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836611353.html

Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны

Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 06.12.2022

Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны

Турция внимательно следит за ситуацией по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, видит некоторые провокации в этих странах, заявил министр национальной... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:12

2022-12-06T12:12

2022-12-06T12:12

в мире

хулуси акар

финляндия

турция

швеция

нато

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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, видит некоторые провокации в этих странах, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. К сожалению, мы до сих пор с сожалением видим, что в этих странах продолжаются некоторые провокационные действия и образы. Рассчитываем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги", - приводит слова министра газета Star.

https://ria.ru/20221206/borrel-1836566233.html

финляндия

турция

швеция

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в мире, хулуси акар, финляндия, турция, швеция, нато