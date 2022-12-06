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Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 06.12.2022
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Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны
Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 06.12.2022
Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны
Турция внимательно следит за ситуацией по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, видит некоторые провокации в этих странах, заявил министр национальной... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:12
в мире
хулуси акар
финляндия
турция
швеция
нато
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, видит некоторые провокации в этих странах, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. К сожалению, мы до сих пор с сожалением видим, что в этих странах продолжаются некоторые провокационные действия и образы. Рассчитываем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги", - приводит слова министра газета Star.
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в мире, хулуси акар, финляндия, турция, швеция, нато
В мире, Хулуси Акар, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО
12:12 06.12.2022
 
Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны

Глава Минобороны Акар: Турция следит за вопросом членства Швеции и Финляндии в НАТО

© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, видит некоторые провокации в этих странах, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. К сожалению, мы до сих пор с сожалением видим, что в этих странах продолжаются некоторые провокационные действия и образы. Рассчитываем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги", - приводит слова министра газета Star.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:19
Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России
 
В миреХулуси АкарФинляндияТурцияШвецияНАТО
 
 
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