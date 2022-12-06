https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836611353.html
Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны
Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 06.12.2022
Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны
Турция внимательно следит за ситуацией по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, видит некоторые провокации в этих странах, заявил министр национальной... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:12
в мире
хулуси акар
финляндия
турция
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568282222_0:74:2756:1624_1920x0_80_0_0_c4f4387923862865ffd0dda93b41ea09.jpg
АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, видит некоторые провокации в этих странах, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. К сожалению, мы до сих пор с сожалением видим, что в этих странах продолжаются некоторые провокационные действия и образы. Рассчитываем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги", - приводит слова министра газета Star.
https://ria.ru/20221206/borrel-1836566233.html
финляндия
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568282222_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_966909ccbcc127dc77de9225884829b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хулуси акар, финляндия, турция, швеция, нато
В мире, Хулуси Акар, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО
Турция внимательно следит за Швецией и Финляндией, заявил глава Минобороны
Глава Минобороны Акар: Турция следит за вопросом членства Швеции и Финляндии в НАТО