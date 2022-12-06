Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Фестиваль частных коллекций" – не одна, а целых четыре выставки, каждая из которых демонстрирует собрания профессиональных художников и коллекционеров – Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева, Юрия Носова, художников Бориса Калиты и Киры Рябининой. В экспозицях — графика, живопись, книги, изделия из стекла, фарфора и металла, авторская художественная фотография. Организаторы специально подобрали максимально непохожие коллекции, чтобы изучить и продемонстрировать разные принципы их составления. Каждое собрание отражает личность владельца: его увлечения, перипетии биографии, творческие поиски и жизненные ценности.Фестиваль открывают два легендарных фарфориста СССР – Борис Калита и Кира Рябинина. Основа их коллекций – изделия, которые сами художники считали эталонными. Зритель увидит здесь гипсовые модели и графические эскизы, которые наглядно показывают эволюцию творчества мастеров.В зале проекта "Краски и Слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII – первой половины XX веков" коллекционеры Татьяна Алексеева и Анатолий Гостев покажут зрителям, как развивалась пейзажная тема в изобразительном искусстве и литературе.Посетители выставки увидят собрание сочинений Михаила Ломоносова, изданное в 1757 году, и сборник стихов Михаила Лермонтова, вышедший в 1891-м с иллюстрациями Михаила Врубеля."Москва: раньше и теперь. Живопись и графика из собрания Юрия Носова, фильтр-фотография Ивана Филимонова" – визуальный рассказ о том, как менялась столица на протяжении десятилетий. "Фестиваль частных коллекций" будет работать в Большом дворце до 9 апреля 2023 года.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Фестиваль частных коллекций" – не одна, а целых четыре выставки, каждая из которых демонстрирует собрания профессиональных художников и коллекционеров – Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева, Юрия Носова, художников Бориса Калиты и Киры Рябининой.
В экспозицях — графика, живопись, книги, изделия из стекла, фарфора и металла, авторская художественная фотография. Организаторы специально подобрали максимально непохожие коллекции, чтобы изучить и продемонстрировать разные принципы их составления. Каждое собрание отражает личность владельца: его увлечения, перипетии биографии, творческие поиски и жизненные ценности.
"Коллекционеры – друзья и партнеры музеев. Из частных собраний возникли многие современные музеи, – рассказывает генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина. – В этом году мы запланировали четыре выставочных проекта, и нам показалось естественным объединить их в фестиваль".
Фестиваль открывают два легендарных фарфориста СССР – Борис Калита и Кира Рябинина. Основа их коллекций – изделия, которые сами художники считали эталонными. Зритель увидит здесь гипсовые модели и графические эскизы, которые наглядно показывают эволюцию творчества мастеров.
В зале проекта "Краски и Слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII – первой половины XX веков" коллекционеры Татьяна Алексеева и Анатолий Гостев покажут зрителям, как развивалась пейзажная тема в изобразительном искусстве и литературе.
"В начале XIX века первые шаги русского искусствознания были рассуждениями о живописи и литературе, – подчеркивает Анатолий Гостев. – С них началась национальная традиция не разделять, а сближать искусства живописи и слова – рассматривать картину как стихотворение или рассказ, утверждать их сходство, чуть ли не тождество".
Посетители выставки увидят собрание сочинений Михаила Ломоносова, изданное в 1757 году, и сборник стихов Михаила Лермонтова, вышедший в 1891-м с иллюстрациями Михаила Врубеля.
"Москва: раньше и теперь. Живопись и графика из собрания Юрия Носова, фильтр-фотография Ивана Филимонова" – визуальный рассказ о том, как менялась столица на протяжении десятилетий.
"Фестиваль частных коллекций" будет работать в Большом дворце до 9 апреля 2023 года.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.