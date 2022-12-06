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Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221206/tsaritsyno-1836506878.html
Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции
Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции - РИА Новости, 06.12.2022
Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции
"Фестиваль частных коллекций" – не одна, а целых четыре выставки, каждая из которых демонстрирует собрания профессиональных художников и коллекционеров –... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:54
2022-12-06T16:10
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Фестиваль частных коллекций" – не одна, а целых четыре выставки, каждая из которых демонстрирует собрания профессиональных художников и коллекционеров – Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева, Юрия Носова, художников Бориса Калиты и Киры Рябининой. В экспозицях — графика, живопись, книги, изделия из стекла, фарфора и металла, авторская художественная фотография. Организаторы специально подобрали максимально непохожие коллекции, чтобы изучить и продемонстрировать разные принципы их составления. Каждое собрание отражает личность владельца: его увлечения, перипетии биографии, творческие поиски и жизненные ценности.Фестиваль открывают два легендарных фарфориста СССР – Борис Калита и Кира Рябинина. Основа их коллекций – изделия, которые сами художники считали эталонными. Зритель увидит здесь гипсовые модели и графические эскизы, которые наглядно показывают эволюцию творчества мастеров.В зале проекта "Краски и Слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII – первой половины XX веков" коллекционеры Татьяна Алексеева и Анатолий Гостев покажут зрителям, как развивалась пейзажная тема в изобразительном искусстве и литературе.Посетители выставки увидят собрание сочинений Михаила Ломоносова, изданное в 1757 году, и сборник стихов Михаила Лермонтова, вышедший в 1891-м с иллюстрациями Михаила Врубеля."Москва: раньше и теперь. Живопись и графика из собрания Юрия Носова, фильтр-фотография Ивана Филимонова" – визуальный рассказ о том, как менялась столица на протяжении десятилетий. "Фестиваль частных коллекций" будет работать в Большом дворце до 9 апреля 2023 года.
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новости культуры, михаил ломоносов, михаил лермонтов, михаил врубель, москва, ссср, куда сходить , что посмотреть , музеи, царицыно (музей-заповедник)
Культура, Новости культуры, Михаил Ломоносов, Михаил Лермонтов, Михаил Врубель, Москва, СССР, куда сходить , что посмотреть , Музеи, Царицыно (музей-заповедник)
10:54 06.12.2022 (обновлено: 16:10 06.12.2022)
 
Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции

В "Царицыно" открылся "Фестиваль частных коллекций", включающий четыре выставки

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
Выставка Фестиваль частных коллекций в музее-заповеднике Царицино
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Фестиваль частных коллекций" – не одна, а целых четыре выставки, каждая из которых демонстрирует собрания профессиональных художников и коллекционеров – Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева, Юрия Носова, художников Бориса Калиты и Киры Рябининой.
В экспозицях — графика, живопись, книги, изделия из стекла, фарфора и металла, авторская художественная фотография. Организаторы специально подобрали максимально непохожие коллекции, чтобы изучить и продемонстрировать разные принципы их составления. Каждое собрание отражает личность владельца: его увлечения, перипетии биографии, творческие поиски и жизненные ценности.

"Коллекционеры – друзья и партнеры музеев. Из частных собраний возникли многие современные музеи, – рассказывает генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина. – В этом году мы запланировали четыре выставочных проекта, и нам показалось естественным объединить их в фестиваль".

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"

Экспонат выставки "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

Выставка Фестиваль частных коллекций в музее-заповеднике Царицино
1 из 6

Экспонат выставки "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"

Фарфор из частных коллекций. Экспонат выставки "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

Выставка Фестиваль частных коллекций в музее-заповеднике Царицино
2 из 6

Фарфор из частных коллекций. Экспонат выставки "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
Выставка Фестиваль частных коллекций в музее-заповеднике Царицино
3 из 6
Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
Выставка Фестиваль частных коллекций в музее-заповеднике Царицино
4 из 6
Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"

Фарфоровые чайники. Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

Выставка Фестиваль частных коллекций в музее-заповеднике Царицино
5 из 6

Фарфоровые чайники. Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
Выставка Фестиваль частных коллекций в музее-заповеднике Царицино
6 из 6
Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
1 из 6

Экспонат выставки "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
2 из 6

Фарфор из частных коллекций. Экспонат выставки "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
3 из 6
Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
4 из 6
Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
5 из 6

Фарфоровые чайники. Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
6 из 6
Выставка "Фестиваль частных коллекций" в музее-заповеднике "Царицино"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Фестиваль открывают два легендарных фарфориста СССР – Борис Калита и Кира Рябинина. Основа их коллекций – изделия, которые сами художники считали эталонными. Зритель увидит здесь гипсовые модели и графические эскизы, которые наглядно показывают эволюцию творчества мастеров.
В зале проекта "Краски и Слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII – первой половины XX веков" коллекционеры Татьяна Алексеева и Анатолий Гостев покажут зрителям, как развивалась пейзажная тема в изобразительном искусстве и литературе.
"В начале XIX века первые шаги русского искусствознания были рассуждениями о живописи и литературе, – подчеркивает Анатолий Гостев. – С них началась национальная традиция не разделять, а сближать искусства живописи и слова – рассматривать картину как стихотворение или рассказ, утверждать их сходство, чуть ли не тождество".
Посетители выставки увидят собрание сочинений Михаила Ломоносова, изданное в 1757 году, и сборник стихов Михаила Лермонтова, вышедший в 1891-м с иллюстрациями Михаила Врубеля.
"Москва: раньше и теперь. Живопись и графика из собрания Юрия Носова, фильтр-фотография Ивана Филимонова" – визуальный рассказ о том, как менялась столица на протяжении десятилетий.
"Фестиваль частных коллекций" будет работать в Большом дворце до 9 апреля 2023 года.
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КультураНовости культурыМихаил ЛомоносовМихаил ЛермонтовМихаил ВрубельМоскваСССРкуда сходитьчто посмотретьМузеиЦарицыно (музей-заповедник)
 
 
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