https://ria.ru/20221206/tsaritsyno-1836506878.html

Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции

Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции - РИА Новости, 06.12.2022

Фарфор, пейзажи и старая Москва: в "Царицыно" показывают частные коллекции

"Фестиваль частных коллекций" – не одна, а целых четыре выставки, каждая из которых демонстрирует собрания профессиональных художников и коллекционеров –... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:54

2022-12-06T10:54

2022-12-06T16:10

культура

новости культуры

михаил ломоносов

михаил лермонтов

михаил врубель

москва

ссср

куда сходить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836496793_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f76bc30f171f21864927d3fca9ff8cfd.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Фестиваль частных коллекций" – не одна, а целых четыре выставки, каждая из которых демонстрирует собрания профессиональных художников и коллекционеров – Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева, Юрия Носова, художников Бориса Калиты и Киры Рябининой. В экспозицях — графика, живопись, книги, изделия из стекла, фарфора и металла, авторская художественная фотография. Организаторы специально подобрали максимально непохожие коллекции, чтобы изучить и продемонстрировать разные принципы их составления. Каждое собрание отражает личность владельца: его увлечения, перипетии биографии, творческие поиски и жизненные ценности.Фестиваль открывают два легендарных фарфориста СССР – Борис Калита и Кира Рябинина. Основа их коллекций – изделия, которые сами художники считали эталонными. Зритель увидит здесь гипсовые модели и графические эскизы, которые наглядно показывают эволюцию творчества мастеров.В зале проекта "Краски и Слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII – первой половины XX веков" коллекционеры Татьяна Алексеева и Анатолий Гостев покажут зрителям, как развивалась пейзажная тема в изобразительном искусстве и литературе.Посетители выставки увидят собрание сочинений Михаила Ломоносова, изданное в 1757 году, и сборник стихов Михаила Лермонтова, вышедший в 1891-м с иллюстрациями Михаила Врубеля."Москва: раньше и теперь. Живопись и графика из собрания Юрия Носова, фильтр-фотография Ивана Филимонова" – визуальный рассказ о том, как менялась столица на протяжении десятилетий. "Фестиваль частных коллекций" будет работать в Большом дворце до 9 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20221202/vystavka-1835822201.html

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, михаил ломоносов, михаил лермонтов, михаил врубель, москва, ссср, куда сходить , что посмотреть , музеи, царицыно (музей-заповедник)