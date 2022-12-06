https://ria.ru/20221206/transport-1836748403.html

Минтранс МО поделился с регионами опытом работы с безналичной оплатой

Минтранс МО поделился с регионами опытом работы с безналичной оплатой - РИА Новости, 06.12.2022

Минтранс МО поделился с регионами опытом работы с безналичной оплатой

Минтранс Московской области поделился опытом введения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с представителями других регионов на платформе... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:42

2022-12-06T17:42

2022-12-06T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/98/1560679843_0:220:1500:1064_1920x0_80_0_0_dbada3ed2b9f82a2223a1000d809acd6.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минтранс Московской области поделился опытом введения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с представителями других регионов на платформе "Смартека". Об этом сообщил телеканал "360".Данную систему включили в рейтинг перспективных практик транспортной сферы в России. Первый замглавы минтранса региона Евгений Аптекин отметил, что данная система позволяет анализировать уровень загруженности маршрутов, а также их востребованность среди пассажиров. Таким образом специалисты смогут изменять работу маршрутов для увеличения их удобства."Более того, в системе есть возможность настраивать и учитывать различные виды льгот, что способствует усилению контроля за расходованием бюджетных средств на компенсацию работ по перевозке льготных категорий граждан", – отметил он.Жители Подмосковья могут оплатить проезд с помощью банковских, транспортных и социальных карт. Использование карт "Тройка" и "Стрелка" позволяет получать скидку, которая увеличивается после каждой десятой поездки.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)