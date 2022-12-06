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Минтранс МО поделился с регионами опытом работы с безналичной оплатой
Минтранс МО поделился с регионами опытом работы с безналичной оплатой - РИА Новости, 06.12.2022
Минтранс МО поделился с регионами опытом работы с безналичной оплатой
Минтранс Московской области поделился опытом введения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с представителями других регионов на платформе... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:42
2022-12-06T17:42
2022-12-06T17:42
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минтранс Московской области поделился опытом введения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с представителями других регионов на платформе "Смартека". Об этом сообщил телеканал "360".Данную систему включили в рейтинг перспективных практик транспортной сферы в России. Первый замглавы минтранса региона Евгений Аптекин отметил, что данная система позволяет анализировать уровень загруженности маршрутов, а также их востребованность среди пассажиров. Таким образом специалисты смогут изменять работу маршрутов для увеличения их удобства."Более того, в системе есть возможность настраивать и учитывать различные виды льгот, что способствует усилению контроля за расходованием бюджетных средств на компенсацию работ по перевозке льготных категорий граждан", – отметил он.Жители Подмосковья могут оплатить проезд с помощью банковских, транспортных и социальных карт. Использование карт "Тройка" и "Стрелка" позволяет получать скидку, которая увеличивается после каждой десятой поездки.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Минтранс Московской области поделился опытом введения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с представителями других регионов на платформе "Смартека". Об этом сообщил телеканал "360"
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Данную систему включили в рейтинг перспективных практик транспортной сферы в России. Первый замглавы минтранса региона Евгений Аптекин отметил, что данная система позволяет анализировать уровень загруженности маршрутов, а также их востребованность среди пассажиров. Таким образом специалисты смогут изменять работу маршрутов для увеличения их удобства.
"Более того, в системе есть возможность настраивать и учитывать различные виды льгот, что способствует усилению контроля за расходованием бюджетных средств на компенсацию работ по перевозке льготных категорий граждан", – отметил он.
Жители Подмосковья могут оплатить проезд с помощью банковских, транспортных и социальных карт. Использование карт "Тройка" и "Стрелка" позволяет получать скидку, которая увеличивается после каждой десятой поездки.