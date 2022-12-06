https://ria.ru/20221206/toplivo-1836696188.html

Венгерская MOL заявила о критической ситуации с поставками топлива в страну

Венгерская MOL заявила о критической ситуации с поставками топлива в страну - РИА Новости, 06.12.2022

Венгерская MOL заявила о критической ситуации с поставками топлива в страну

Ситуация с поставками топлива в Венгрию критическая, считает управляющий директор венгерской нефтегазовой компании MOL Дьёрдь Бача. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:31

2022-12-06T15:31

2022-12-06T16:47

экономика

цены на нефть

венгрия

словакия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ситуация с поставками топлива в Венгрию критическая, считает управляющий директор венгерской нефтегазовой компании MOL Дьёрдь Бача.Он также написал, что MOL пытается импортировать больше продукции со своего нефтеперерабатывающего завода в Словакии, но компания достигла предела своих логистических возможностей."Общей мощности MOL недостаточно для удовлетворения потребностей венгерского рынка, необходимо импортировать еще около 30% и в дополнение к текущему спросу для решения логистической перегрузки необходимо также усилить активность других мелких и крупных торговых партнеров", - сказал Бача в эфире радио Kossuth.По его словам, нефтеперерабатывающий завод компании в городе Сазхалобатта был вновь запущен после остановки на техническое обслуживание, однако на полную мощность он сможет работать только через несколько недель.Бача также сообщил, что на прошлой неделе спрос на бензин был в два раза выше, а на дизельное топливо - в полтора раза больше, чем в прошлом году. "Около 70 наших АЗС, четверть всей сети, совершенно пусты", - сказал он.Ранее телеканал RTL сообщил, что в Будапеште и провинции растут очереди на заправках, в дефиците, как правило, 95-й бензин по замороженной цене 480 форинтов (1,3 доллара), по рыночной цене заправиться можно. По словам экспертов, опрошенных телеканалом, приостановка поставок связана с тем, что нефтеперерабатывающий завод MOL в городе Сазхаломбатта последние месяцы работает не на полную мощность из-за ремонта. Эксперты полагают, что льготная замороженная цена на бензин и дизельное топливо может быть отменена с начала 2023 года.Ранее, 5 декабря, неправительственная организация "Ассоциация независимых АЗС" сообщила, что MOL третью неделю не будет поставлять на часть автозаправочных станций бензин и дизельное топливо из-за проблем со снабжением.

https://ria.ru/20221205/krizis-1836536140.html

https://ria.ru/20221205/vengriya-1836461551.html

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экономика, цены на нефть, венгрия, словакия